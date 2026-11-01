Fan talla 1025 Pokémon en calabazas para el noveno Halloween consecutivo

Un joven de Toronto completa la novena edición de su tradición tallando más de 1000 criaturas en calabazas, celebrando así la unión entre Halloween y la saga de Pokémon.

Esta noche culmina la temporada espeluznante del año con la celebración de Halloween o Día de Brujas. Como es costumbre, millones de personas en todo el mundo no dejan pasar la oportunidad de convivir en esta festividad. Un ejemplo destacado es el caso de un grupo de fans de Pokémon que grabaron las criaturas de Paldea y otras generaciones en decenas de calabazas, consolidando una tradición anual única.

Noveno Halloween con temática de monstruos de bolsillo

Por noveno año consecutivo, el fan de Pokémon Adrian y sus amigos celebraron una vez Halloween con temática de los monstruos de bolsillo. En 2025 tocó el turno a los Pokémon de Galar principalmente, por lo que ahora fue el momento de la Generación IX, específicamente Pokémon Scarlet y Violet. Este logro representa una marca de consistividad impresionante en la comunidad de jugadores y artistas creativos.

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El oriundo de Toronto compartió el proceso en su canal de YouTube, It's Adrian!. En el video, explica que comenzó con esta misión desde inicios de octubre, cuando preparó los diseños, que suele ser tardado. En esta ocasión, los diseños de los poco más de 100 Pokémon le tomaron más de 60 horas, una cifra que refleja la dedicación artesanal necesaria para mantener la calidad visual de cada creación.

Proceso artesanal y esfuerzo comunitario

Adrian y sus amigos por fin tallaron los 1025 Pokémon en calabazas, un número que supera ampliamente las expectativas iniciales del proyecto. Eso no es todo, pues luego es necesario ir a comprar 130 calabazas y 3 días para dibujar los Pokémon en ellas para entonces proceder al tallado. Este proceso logístico es tan complejo como el artístico, requiriendo coordinación precisa para obtener todos los insumos necesarios.

Naturalmente, Adrian no lograría terminar esta tarea por su cuenta, pero como es costumbre sus amigos acudieron al llamado para tener las calabazas a tiempo para Halloween. La colaboración grupal es fundamental para este tipo de eventos masivos, permitiendo que el proyecto avance rápidamente y se respeten los plazos de entrega para la fecha oficial de la festividad.

Inclusión de criaturas especiales y DLC

Como puedes ver, no hizo falta ningún Pokémon de Paldea, pues se tallaron todas las formas de Tatsugiri en una misma calabaza, todos los Pokémon Paradox, incluyendo aquellas criaturas exclusivas de las expansiones DLC The Teal Mask y The Indigo Disk. Esta decisión artística permite ahorrar espacio y resaltar la diversidad morfológica de las especies más recientes de la franquicia.

Es importante mencionar que, a diferencia de lo que pasó con la Generación VI, esta vez no se incluyeron megaevoluciones. Por lo tanto, se dejó fuera todo contenido nuevo que presentó Pokémon Legends: Z-A. En cambio, se reservaron calabazas para versiones originales de Pokémon Pokopia, como Mosslax, y hubo un Ditto haciéndose pasar por calabaza, mostrando un nivel de creatividad y humor característico de esta comunidad.

Tradición sostenible y futuro de la franquicia

La cuenta oficial de Pokémon es 1025, pero la verdad es que hay diferentes formas que elevan esa cantidad. Hubo algunas que incluso ocuparon su propia calabaza, por lo que, aunque Adrian no llevó la cuenta oficial, habría superado con creces esa cifra. Esta flexibilidad en el conteo permite incluir variantes menores y formas alternativas que los fans valoran enormemente.

Hay que recordar que las calabazas que usa Adrian para esta celebración año con año no se desperdician. Ya después de que se exhiben los últimos días de octubre se llevan a granjas, donde se les dan a cerdos y otros animales como alimento o se transforman en composta. Esta práctica ecológica añade un valor adicional al proyecto, alineándose con la conciencia ambiental moderna.

Próximos lanzamientos y reflexiones del creador

¿La tradición de Pokémon x Halloween de Adrian continuará? Cuando Adrian comenzó con esta tradición en 2018, todavía no salía Pokémon Sword y Shield, por lo que necesitaría muchos Halloween para grabar todos los Pokémon existentes. Si bien en los años pasados se lanzaron más juegos y ya son más de 1000 Pokémon diferentes sin contar variaciones, gracias a que nunca se saltaron una edición, Adrian y sus amigos acaban de ponerse al corriente al festejar Halloween con Pokémon por noveno año consecutivo.

Creo que una de las cosas más divertidas que he hecho es embarcarme en una aventura chiflada con amigos. Y ésta ha sido una aventura muy chiflada que he podido cumplir con personas muy maravillosas, comentó Adrián, agradeciendo al mismo tiempo a todos los amigos que han formado parte. Su testimonio resalta el vínculo social que fortalece esta práctica artística anual.

Afortunadamente para Adrian y sus amigos, que disfrutan reunirse para celebrar Halloween con el tradicional grabado de calabazas, se espera que en 2027 The Pokémon Company lance los nuevos juegos de la línea principal de la serie: Pokémon Winds y Waves. Por lo tanto, estos fans canadienses tendrán alrededor de 100 diseños de Pokémon que grabar en calabazas, lo que aseguraría que la tradición continuará para Halloween 2027. Esta perspectiva asegura la renovación de los diseños y la continuidad del evento.

Como Pokémon no es una franquicia anual o por lo menos no de juegos principales, habrá escasez de Pokémon nuevos. Por lo tanto, se desconoce qué pasará con esta tradición de Adrian, que no descarta que sea la última ocasión o por lo menos por el momento espera que el siguiente año no haya más porque quiere disfrutar unas vacaciones todo incluido para celebrar Halloween. Esta posible pausa ofrece un respiro al creador mientras evalúa el futuro del proyecto.