Fans buscan señales ocultas en video de Oliver tras su muerte inesperada

Un fragmento de video revive teorías conspirativas sobre la muerte de Oliver, con coincidencias numéricas y símbolos que alimentan el debate en redes sociales.

En los últimos días las redes sociales se han inundado con un fragmento de video publicado por un creador de contenido que ha despertado una serie de teorías conspirativas alrededor del inesperado fallecimiento del popular artista conocido como Oliver , apodado cariñosamente " Gaspi " por sus seguidores.

La muerte súbita y violenta de una figura pública suele impulsar a los fanáticos a buscar patrones ocultos o señales premonitorias, aunque estas no tengan base real. En este caso, los internautas se aferran a una escena del video que muestra a Oliver realizando flexiones mientras un helicóptero se sitúa sobre él y un entrenador le da indicaciones.

En el minuto 14:06 del metraje, el helicóptero se detiene, y el cantante aparece de pie sosteniendo una caja roja que parece haber sido lanzada desde la aeronave. Ese detalle, aparentemente anecdótico, ha sido interpretado como una posible predicción de su trágico final. Otros usuarios han señalado coincidencias numéricas que, según ellos, refuerzan la teoría de una premonición.

En el video, Oliver menciona al escritor Jorge Luis Borges, quien también falleció un 14 de junio, fecha que coincide con la del accidente. Además, se ha recordado que faltaban exactamente 14 días y 6 horas para el cumpleaños de Oliver, mientras que el cumpleaños de su compañero de dúo, Gaspi, estaba a 6 meses y 14 días de distancia.

Estas cifras, combinadas con el número 06‑14 que aparece en la matrícula de un taxi visible en el mismo clip, han alimentado una corriente de comentarios que atribuyen un significado oculto a cada elemento. Algunos usuarios han expresado su escepticismo con humor, mientras que otros han adoptado un tono más melancólico, recordando la alegría que ambos artistas supusieron para sus seguidores.

Entre las reacciones más destacadas se encuentran mensajes que mezclan lamento y análisis simbólico: "Hablan del taxi que dice 06.14 pero nadie menciona que en ese mismo clip hay un helicóptero y en una canción de Oliver aparecen dos helicópteros juntos"; "Quizá tenían que lanzar una canción hoy, pero salió mal y por eso tantas coincidencias"; y un emotivo tributo que dice: "No fue predicción, fue un punto de partida en el que ambos decidieron marcharse. ¿Por qué se fueron?

Porque hicieron feliz a mucha gente, y ahora es hora de que feliciten a los que ya no están con nosotros… Gracias Oliver, gracias Gaspi, descansen en paz". La última fotografía publicada en línea muestra a Gaspi abrazando a una fan antes del accidente que le costó la vida, reforzando la sensación de pérdida y el deseo de encontrar algún tipo de cierre ante la tragedia.

La difusión del video y el debate que ha generado demuestran cómo, en la era digital, el duelo colectivo se mezcla con la búsqueda de significado, incluso cuando las coincidencias pueden ser simplemente producto del azar





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