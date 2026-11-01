Farmacias e IA desplazan a especialistas en México: la caída del 60% en consultas privadas revela crisis de confianza y competencia por precio.

En México, el sector de la salud enfrenta una transformación estructural sin precedentes. Mientras muchos especialistas independientes reportan una pérdida significativa de pacientes, las farmacias y la inteligencia artificial están redefiniendo el mercado de la atención médica. Esta dinámica pone a prueba la experiencia y la confianza del paciente, factores que van mucho más allá del simple precio de una consulta.

La situación actual en el país es paradójica. Conseguir una cita médica se ha convertido en una carrera de obstáculos para muchas familias. Sin embargo, en consultorios particulares dirigidos por especialistas con décadas de experiencia y miles de pacientes atendidos, las salas de espera comienzan a quedarse notablemente vacías. Esta contradicción emerge en un país donde millones de personas siguen necesitando mejores servicios de salud, generando un escenario de incertidumbre profesional.

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Caída drástica en consultas especializadas

El doctor Armando Garduño Espinosa, pediatra con quien he mantenido una relación profesional y familiar desde 2004, comparte esta preocupación. Desde 2005, el doctor Garduño encabeza el Departamento de Medicina del Dolor y Soporte para Calidad de Vida del Instituto Nacional de Pediatría. Allí acompaña a familias que enfrentan circunstancias difíciles y complejas. En conversaciones recientes, la situación económica de los médicos independientes se reveló como un tema crítico y urgente.

Según la experiencia del doctor Garduño y la de varios colegas, las consultas privadas en áreas como pediatría, medicina interna y medicina general han disminuido alrededor de un sesenta por ciento. En ciertos casos, la caída ha sido incluso mayor. Aunque esta cifra no representa una estadística oficial nacional, es una estimación precisa que refleja la realidad observada en su práctica profesional diaria. Este porcentaje indica una transformación profunda del mercado sanitario que merece la máxima atención.

La competencia de farmacias y tecnología

Durante décadas, acudir a un pediatra particular representaba un valor incalculable. Las familias buscaban un profesional que conociera los antecedentes de sus hijos, recordara sus enfermedades previas y ofreciera orientación cuando las preocupaciones superaban lo habitual. Ese modelo tradicional enfrenta ahora competidores que han cambiado las reglas del juego. Los consultorios ubicados adyacentes a farmacias ofrecen cercanía geográfica, horarios accesibles y atención sin trámites burocráticos excesivos.

Para quienes necesitan atención médica y tienen recursos económicos limitados, la decisión suele ser lógica y sencilla. Acuden al establecimiento más cercano, pagan menos y regresan pronto a casa. No es justo descalificar estos servicios, pues representan una alternativa real y necesaria para millones de mexicanos. El problema aparece cuando el precio se convierte en el único criterio para elegir dónde atender una enfermedad que quizá requiere conocimientos especializados y seguimiento prolongado.

Limitaciones del algoritmo en la salud

No es lo mismo resolver una infección respiratoria sin complicaciones que dar seguimiento a un niño con padecimientos crónicos. Competir solo mediante tarifas puede convertirse en una batalla perdida para los médicos independientes. Un consultorio tradicional debe cubrir renta, personal, mantenimiento y otros gastos fijos, aun cuando la agenda tenga espacios vacíos. Las cadenas farmacéuticas, en cambio, operan bajo modelos comerciales donde la consulta es parte de una oferta más amplia de productos y servicios.

A esta transformación se suma un competidor improbable hace pocos años: la inteligencia artificial. Hoy basta escribir algunos síntomas en una plataforma digital para recibir posibles diagnósticos y recomendaciones en segundos. Cada vez más personas buscan orientación en estas herramientas antes de acudir al médico. Sin embargo, obtener información no equivale a recibir atención médica. Un algoritmo puede describir enfermedades y sugerir preguntas, pero no sustituye la exploración física, el juicio clínico ni la responsabilidad profesional.

El valor de la confianza y la fidelización

Conocí al doctor Garduño durante un congreso de pediatría en Cancún. Yo editaba un periódico bilingüe para los asistentes y él colaboraba en la revisión de contenidos científicos. Aquella relación profesional terminó por convertirse en una historia familiar. Durante más de dos décadas lo he visto atender a mis hijos, explicar enfermedades y ofrecer tranquilidad cuando las preocupaciones de cualquier padre parecen multiplicarse.

Por eso, cuando escuché sus reflexiones sobre la disminución de pacientes, pensé en una pregunta que también interesa al mundo de los negocios: cuánto vale una relación de confianza construida durante años. En marketing hablamos de fidelización, experiencia del cliente, reputación y valor de marca. Son conceptos útiles, aunque adquieren otra dimensión cuando se aplican a la medicina. La relación entre un médico y sus pacientes no puede reducirse a una transacción comercial. La tecnología ofrece oportunidades para mejorar el seguimiento, aunque obliga a los médicos a adaptar sus servicios a nuevos hábitos de consumo. Las nuevas generaciones buscan disponibilidad, información clara y facilidad para programar citas. Tener experiencia ya no basta para conservar una consulta privada en este entorno cambiante.