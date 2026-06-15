Farmacias San Pablo se transforma en plataforma integral de salud al cumplir 90 años

La cadena mexicana celebra nueve décadas reforzando su modelo omnicanal, ampliando su red de clínicas de especialidades y apostando por la prevención mediante vacunas, suplementos y dermatología, mientras sus ventas superan los 26 000 millones de pesos.

Farmacias San Pablo está a punto de cumplir noventa años y, a la par de su larga trayectoria, ha iniciado una expansión estratégica que la posiciona como una de las plataformas de salud más completas del país.

La cadena, que comenzó hace casi una década como un servicio de entrega a domicilio en los vecindarios antes de abrir sus primeras sucursales físicas, hoy cuenta con 189 establecimientos distribuidos en siete estados del centro de la República y con 139 consultorios adyacentes a farmacia (CAFs). Además, ha diversificado su modelo de negocio al combinar la presencia tradicional en mostrador con una fuerte oferta digital a través de su Farmacia en Línea y su aplicación móvil, lo que le permite alcanzar a los usuarios de manera omnicanal.

El giro más significativo en los últimos años ha sido la incorporación de servicios de atención médica directa. En 2023 la compañía empezó a abrir clínicas de especialidades y, en la actualidad, opera siete unidades en Ciudad de México, Estado de México, Querétaro, Puebla, Guadalajara, Morelos y Hidalgo. Estas clínicas ofrecen pediatría, ortopedia, medicina interna, imagenología y laboratorios, complementando los 139 consultorios tradicionales que albergan a unos 800 médicos generales.

Un elemento distintivo es que todos los profesionales de la salud forman parte de la nómina de la empresa, lo que implica una mayor inversión pero garantiza un control de calidad y una alineación con la filosofía preventiva de la marca. Esta estrategia contrasta con la de sus competidores, que suelen ceder el uso de los consultorios a médicos externos sin asumir responsabilidad sobre la atención.

El director de Experiencia Omnicanal, Carlos Sánchez Abril, explica que el principal desafío actual es impulsar la prevención, reforzando la venta de vacunas, suplementos y productos de cuidado personal, a la vez que se consolidan las unidades médicas. La compañía ha identificado que solo entre el 12 y el 15 % de los mexicanos, principalmente de estratos socioeconómicos altos, adoptan un enfoque preventivo; el resto actúa de forma reactiva.

Por eso, la estrategia de San Pablo se centra en acercar servicios de diagnóstico y vacunación, y en fortalecer las categorías de cuidado y prevención, como la línea San Pablo Natural y la dermatología, donde la cadena ha sido pionera al abrir el mercado a marcas internacionales y ofrecer asesoría especializada dentro de la tienda. El objetivo es que el mensaje al consumidor sea "Cuídate antes de tener que tratarte".

En cuanto a resultados, las ventas del último año alcanzaron los 26 000 millones de pesos, lo que representa más de un tercio del mercado en la zona metropolitana del Valle de México, donde compite con cadenas como Farmacias del Ahorro, Guadalajara, Similares y Benavides. Con una participación digital superior al promedio de la industria (10‑12 %), Farmacias San Pablo planea seguir creciendo, manteniendo la farmacia como núcleo del negocio y desarrollando dos avenidas paralelas: cuidado y prevención, y servicios de salud integrales





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