Fases Lunares en Junio: Un Recorrido por el Cielo

Descubre las fases lunares del mes de junio y cómo cambian a lo largo del ciclo mensual. Conocerás las fechas clave de las principales fases lunares y entenderás mejor el movimiento orbital de la Luna.

El calendario lunar del mes de junio muestra las fases lunares que ocurren debido a la posición de la Tierra, la Luna y el Sol durante el movimiento orbital del satélite.

Aunque el Sol ilumina permanentemente la mitad de la Luna, la porción iluminada que puede observarse desde nuestro planeta cambia conforme la Luna avanza alrededor de la Tierra. Este fenómeno da origen a las distintas fases visibles a lo largo del mes. De acuerdo con la NASA, durante este mes la Luna pasará por las etapas de cuarto menguante, luna nueva, cuarto creciente y luna llena, completando gran parte de su ciclo mensual.

Las fechas de las principales fases lunares son las siguientes: el cuarto creciente ocurrirá el 21 de junio de 2026. La Luna llena será uno de los eventos más destacados del mes, ya que corresponde al momento en que la cara visible del satélite aparece completamente iluminada desde la perspectiva de la Tierra. Un ciclo lunar completo tiene una duración aproximada de 29.5 días.

Durante ese periodo, la Luna pasa por diferentes etapas de iluminación antes de regresar nuevamente a la fase de luna nueva. Debido a que este ciclo no coincide exactamente con la duración de los meses del calendario convencional, las fechas de las fases lunares cambian de un mes a otro. La NASA ha proporcionado información detallada sobre las fases lunares y su ciclo mensual.

Se recomienda consultar sus fuentes oficiales para obtener la información más actualizada y precisa sobre este tema





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