Fatal choque entre automóvil y tráiler de doble plataforma en Ciénega de Flores deja una víctima mortal y una gravemente herida

Un accidente en la carretera Monterrey‑Nuevo Laredo involucró a un coche blanco y un tráiler de doble altura; el conductor murió en el lugar y su acompañante, de 30 años, fue trasladada en estado crítico a un hospital.

Una tragedia se produjo en la localidad de Ciénega de Flores, ubicada en el corredor carretero Monterrey‑Nuevo Laredo, cuando un automóvil blanco colisionó con la plataforma de un tráiler de doble altura.

Según los primeros informes de la policía de tránsito, la pareja que viajaba en el coche no percibió la presencia del vehículo de carga mientras este realizaba una maniobra de giro al salir de una zona de estacionamiento destinada a los remolques. El conductor del automóvil quedó atrapado bajo la pesada estructura del tráiler y falleció en el acto. La acompañante, una mujer de 30 años, sufrió lesiones de gravedad que requirieron la intervención de equipos de rescate especializados.

Los cuerpos de protección civil del estado de Nuevo León y los rescatistas del municipio de Ciénega de Flores acudieron rápidamente al lugar del siniestro. Con la ayuda de herramientas de corte hidráulico y camillas de evacuación, lograron liberar a la mujer atrapada entre los componentes metálicos del tráiler y trasladarla a un centro hospitalario de la región.

En el hospital, los médicos declararon su estado como crítico, señalando que presentaba múltiples fracturas y contusiones internas provocadas por el fuerte impacto contra la plataforma del vehículo de carga. Por su parte, el conductor del automóvil, cuya identidad y edad no fueron reveladas por las autoridades, quedó atrapado bajo la misma plataforma y perdió la vida antes de que los equipos de emergencia pudieran extraerlo.

Las causas del accidente todavía están bajo investigación; sin embargo, testigos presenciales indicaron que el conductor del auto podría haber subestimado la velocidad del tráiler o no haber observado adecuadamente las señales de advertencia en la zona de giro. Las autoridades locales han señalado que revisarán los protocolos de señalización y la disposición de la zona de estacionamiento de los remolques para evitar futuros incidentes similares.

Mientras tanto, la comunidad de Ciénega de Flores se encuentra consternada por la pérdida y la gravedad de las heridas, y se espera que se realicen actos de solidaridad y apoyo a las familias de las víctimas





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