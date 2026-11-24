Análisis detallado sobre Fausto Isidro Meza Flores, conocido como El Chapo Isidro. Conoce sus acusaciones federales en EE.UU., su familia en Sinaloa y su rol en los Beltrán Leyva.

Fausto Isidro Meza Flores, ampliamente reconocido en la prensa bajo el sobrenombre de El Chapo Isidro, es una figura central en las investigaciones de narcotráfico internacionales. A pesar de compartir un apelativo similar con el fundador del Cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, existen evidencias claras de que no poseen ningún tipo de parentesco familiar. Esta distinción biológica y operativa es fundamental para comprender la estructura fragmentada de las organizaciones criminales en México. La confusión suele surgir debido a la proliferación de apodos en el medio ilegal, pero las rutas criminales de ambos hombres han sido documentadas por autoridades en distintos frentes.

Orígenes Familiares y Sanciones OFAC

Fausto Isidro Meza Flores nació el 19 de junio de 1982 en la ciudad de Navojoa, ubicada en el estado de Sonora. Sus padres son Fausto Isidro Meza Angulo y Angelina Flores Apodaca, ambos originarios de Guasave, en el estado de Sinaloa. La identidad de Meza Flores aparece registrada formalmente en los listados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, un organismo perteneciente al Departamento del Tesoro de Estados Unidos. En este registro, identificado con el número 15001, se especifica que es ciudadano mexicano y detalla su nacimiento.

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Las autoridades estadounidenses establecieron vínculos directos con la familia Meza Flores en enero de 2013, cuando OFAC incluyó a sus padres en su lista de personas sancionadas por supuestos vínculos con actividades de narcotráfico. Estas medidas restrictivas no se limitaron a los progenitores, sino que también alcanzaron a otros miembros del clan. La hermana de Fausto Isidro, Flor Angely Meza Flores, y sus tíos Agustín, Salomé y Pánfilo Flores Apodaca, fueron igualmente señalados por el gobierno de Washington.

Los informes oficiales indicaron que diversos familiares proporcionaban soporte financiero y logístico a la organización criminal. Además, se mencionaron empresas relacionadas con actividades comerciales operativas en Guasave, incluyendo negocios en los sectores de construcción, gasolineras y autotransporte. Con el paso del tiempo, el estatus sancionatorio de algunos miembros sufrió cambios: Angelina Flores Apodaca fue retirada de la lista de personas bloqueadas de OFAC en agosto de 2020, mientras que su hija Flor Angely fue eliminada del listado en 2016.

Vínculos con los Beltrán Leyva y La Federación

Fausto Isidro Meza Flores no es hijo, hermano ni familiar de Joaquín Guzmán Loera. Se trata de dos individuos distintos que han desarrollado sus actividades ilícitas dentro de estructuras criminales separadas. La única coincidencia radica en su apodo, pero sus trayectorias históricas se intersectaron a través de las alianzas y disputas territoriales entre las organizaciones que operaban en Sinaloa durante principios de la década de 2000.

En ese periodo, los hermanos Beltrán Leyva formaban parte de una alianza estratégica con Joaquín Guzmán Loera e Ismael Zambada, conocida comúnmente como La Federación. Durante esta etapa de cooperación táctica, Meza Flores operaba dentro de la estructura jerárquica de los Beltrán Leyva. Mantuvo una cercanía significativa con Alfredo Beltrán Leyva, apodado El Mochomo, lo que sitúa su influencia directamente en esa facción específica antes de la fragmentación total del cártel.

Acusaciones Federales y Posibles Penas

El Departamento de Justicia de Estados Unidos documentó la posición de Fausto Isidro Meza Flores dentro de la estructura de los Beltrán Leyva. En un comunicado fechado el 13 de mayo de 2025, la dependencia gubernamental lo identificó explícitamente como uno de los presuntos líderes de esa facción, la cual está vinculada al Cártel de Sinaloa. El documento oficial señala que existen acusaciones federales pendientes por narcotráfico en su contra, distribuidas en dos jurisdicciones específicas: el Distrito Sur de California, bajo el expediente 19-CR-1272, y el Distrito de Columbia, con el número 12-116BAH.

El mismo comunicado menciona a otros dirigentes de la organización, entre ellos Óscar Manuel Gastélum Iribe, conocido como El Músico, y Pedro Inzunza Noriega, alias Sagitario. La gravedad de los cargos se reflejó el pasado 25 de septiembre, cuando un gran jurado federal del Distrito de Columbia emitió una segunda acusación formal contra Meza Flores. Esta nueva carga legal lo expone a seis cargos principales que podrían resultar en penas de muerte o cadena perpetua si es declarado culpable.

Las acusaciones detalladas por la Oficina de Asuntos Públicas incluyen dirigir una empresa criminal y conspirar para fabricar y distribuir cocaína, metanfetamina, heroína, marihuana y fentanilo con el fin de importarlos a Estados Unidos. Adicionalmente, se le imputa conspiración para lavado de dinero internacional y conspiración para proporcionar apoyo material a una organización terrorista. El cargo de narcoterrorismo y el uso de armas de fuego, que incluyen una ametralladora y artefactos explosivos, completan el conjunto de delitos que enfrenta actualmente.