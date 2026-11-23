La justicia mexicana ordena prisión preventiva oficiosa para Fausto Isidro Meza Flores, alias Chapo Isidro, su primo Serafín y un operador financiero tras su detención en Sinaloa.

La autoridad judicial mexicana ha dictado la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa contra Fausto Isidro Meza Flores, conocido bajo el alias de Chapo Isidro, líder presuntamente vinculado a la organización Beltrán Leyva. Esta resolución legal implica su reclusión en el penal El Altiplano, ubicado en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México, donde permanecerá custodiado mientras se determina el curso definitivo de su situación jurídica.

El traslado del detenido ocurrió aproximadamente a las 16:30 horas, momento en el que abandonó las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), situadas en la avenida Paseo de la Reforma, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. La decisión de custodiarlo en esa dependencia específica se mantuvo hasta que un juez de control formalizó la orden de aprehensión y la consiguiente medida cautelar que impide su libertad temporal.

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Detenciones simultáneas de aliados clave

De manera paralela a la sentencia contra Fausto Isidro Meza Flores, la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que la autoridad judicial también impuso prisión preventiva contra Germán N, identificado como Serafín, primo del principal imputado y figura clave como su colaborador principal. Esta medida busca garantizar que no se altere el curso de la investigación ni se interfiera con las pruebas reunidas por las autoridades federales durante el proceso penal.

Además de los dos miembros del clan familiar, se ordenó la prisión preventiva contra José N, cuñado de Chapo Isidro y presunto operador financiero de las actividades ilícitas. La coordinación de estas detenciones demuestra la profundidad de la estructura criminal que las autoridades federales han logrado desmantelar, separando a los líderes de sus redes de apoyo logístico y financiero esenciales para sus operaciones.

Circunstancias de captura en Guasave

Los tres individuos fueron aprehendidos el pasado 20 de noviembre en el municipio de Guasave, en el estado de Sinaloa. Esta ubicación estratégica ha sido históricamente un punto focal de operaciones de seguridad debido a su relevancia geográfica y su vinculación con diversas estructuras criminales. La captura permitió a las autoridades asegurar a estos altos responsables sin que pudieran escapar o eliminar evidencia crucial.

Las autoridades les imputan posibles delitos contra la salud, una acusación grave que generalmente se asocia con el tráfico de drogas. Asimismo, se les responsabiliza por posesión de arma de fuego y cartuchos, específicamente cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, lo cual eleva la severidad de los cargos y justifica la firmeza de la prisión preventiva ordenada por los tribunales federales.

Implicaciones y próximos pasos legales

La permanencia de Chapo Isidro y sus allegados en el penal El Altiplano marca un hito significativo en la lucha contra la delincuencia organizada en México. Este centro de máxima seguridad está diseñado para aislar a los criminales más peligrosos, evitando así posibles fugas o comunicaciones con sus antiguas redes criminales. El aislamiento total es fundamental para asegurar la integridad del proceso judicial.

Se espera que el proceso legal continúe con audiencias donde se revisarán las pruebas recopiladas durante la investigación. La FEMDO y la FGR trabajarán en conjunto para sustentar los cargos presentados ante los tribunales. Cualquier intento de alterar el procedimiento o influir en testigos podría resultar en la prórroga de la medida cautelar, manteniendo a los imputados bajo estricta custodia hasta el fallo final del juicio.