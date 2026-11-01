FBI atribuye robo de 6 mil millones a Corea del Norte en Binance

El FBI confirma que Corea del Norte es responsable del robo de 6 mil millones en Binance. Binance restablece retiros y cubre pérdidas mientras Trump duda.

El FBI confirmó que Corea del Norte es responsable del robo de más de 6 mil millones de dólares en activos digitales de la plataforma de intercambio de criptomonedas Binance. Este ciberataque, ocurrido alrededor del 29 de octubre, representa el mayor robo de criptomonedas jamás denunciado en la historia. Tras la suspensión temporal de retiros de fondos debido al ataque, la plataforma permitió nuevamente las transacciones el domingo.

Confirmación del FBI y el grupo TraderTraitor

La agencia de inteligencia estadounidense declaró que la República Popular Democrática de Corea fue responsable del desfalco masivo. Esta afirmación confirma las sospechas iniciales de investigadores privados y analistas de ciberseguridad. El FBI identificó al grupo cibernético detrás del ataque como TraderTraitor. A este grupo se le atribuye previamente el robo de mil 500 millones de dólares de la plataforma Bybit en febrero de 2025.

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La compañía afirmó haber sido víctima de un ciberataque extremadamente complejo. Este evento ha sacudido a Binance, que es la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo por volumen diario de operaciones. El FBI indicó que miembros de TraderTraitor están convirtiendo los activos robados en Ethereum. Se espera que estos fondos se blanqueen aún más mediante su conversión a través de servicios de finanzas descentralizadas. Asimismo, se utilizarán intercambios instantáneos para ocultar el rastro de los dinero ilegales.

Reacciones políticas y cobertura de pérdidas

El FBI instó a las entidades del sector privado a bloquear cualquier transacción relacionada con las direcciones utilizadas por el grupo. Esta medida busca impedir el lavado de dinero procedente de estos activos robados. Por otro lado, la empresa aseguró que cubrirá las pérdidas mediante la compra de tokens con fondos propios. Esta estrategia permitirá reponer el noventa por ciento de lo hurtado a los usuarios afectados.

No obstante, la participación de Corea del Norte en el ataque ha sido cuestionada por la política estadounidense. El presidente Donald Trump puso en duda la acusación oficial durante una declaración el sábado por la noche. Trump afirmó que no estaba preocupado y que se estaba recabando información adicional. Explicitó que aún no sabían con certeza si Corea del Norte fue la responsable final.

Este incidente marca un hito en la historia de la seguridad financiera digital. La magnitud del robo supera a cualquier otro incidente similar reportado hasta la fecha. La respuesta rápida de Binance al restablecer los retiros fue crucial para mantener la confianza de los usuarios. Sin embargo, la disputa sobre la autoría del ataque añade una capa de incertidumbre política.

Impacto en el sector de criptomonedas

La confirmación del FBI sobre el papel de TraderTraitor refuerza las preocupaciones sobre la seguridad de las plataformas de intercambio. Estos grupos estatales a menudo buscan obtener recursos financieros a través de medios cibernéticos. La capacidad de blanquear activos a través de finanzas descentralizadas plantea nuevos desafíos regulatorios.

Las autoridades estadounidenses han pedido una colaboración estrecha con el sector privado. El bloqueo de direcciones de Wallet asociadas es la primera línea de defensa. La cobertura del noventa por ciento de las pérdidas demuestra un compromiso de resiliencia financiera. A pesar de las dudas expresadas por Donald Trump, la evidencia técnica apunta firmemente hacia la atribución oficial.