El FBI confirma la captura de Fausto Isidro 'N', líder del Cártel de Guasave, en operación conjunta con autoridades mexicanas que pone fin a su huida.

El director del Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos, Kash Patel, confirmó oficialmente la captura de Fausto Isidro Meza-Flores, ampliamente conocido como El Chapo Isidro. Este operativo fue ejecutado por fuerzas mexicanas con el respaldo técnico y de inteligencia proporcionado por Estados Unidos. La detención del líder criminal ocurrió el viernes pasado, marcando un hito en la cooperación bilateral para combatir el narcotráfico.

Captura de líder del Cártel de Guasave

Patel resaltó que la arrestación de Isidro representa el undécimo detenido de la lista de los diez fugitivos más buscados del FBI durante la administración del presidente Donald Trump. El criminal era señalado por su papel central en el tráfico de drogas, especialmente fentanilo, desde México hacia territorio estadounidense. El FBI actualizó su sitio web para colocar la leyenda capturado sobre la fotografía de Isidro.

Also read Capturan a 'El Chapo Isidro'; uno de los 10 más buscados por el FBI

Operación conjunta con socios mexicanos

En un mensaje directo publicado en redes sociales, Kash Patel atribuyó el éxito de la operación al excelente trabajo de los socios encargados de hacer cumplir la ley en México. El titular del FBI subrayó que todos los involucrados en esta acción colaborativa merecen reconocimiento por los resultados obtenidos. Este logro demuestra la eficacia de las alianzas transfronterizas en la lucha contra las organizaciones criminales.

Postura del FBI contra cárteles

El director del Buró Federal de Investigaciones enfatizó que la entidad continuará persiguiendo sin descanso a los delincuentes y cárteles que amenazan la seguridad de las comunidades. Bajo el liderazgo del presidente Trump, la agencia mantiene su compromiso de proteger la vida de los estadounidenses de los efectos de las drogas venenosas. La captura de Isidro se presenta como una medida firme contra estas amenazas a la salud pública.

Reacciones de la DEA y Casa Blanca

La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) calificó la detención como una victoria significativa para ambos países, reafirmando su compromiso de desmantelar organizaciones violentas. Sara Carter, directora de la Oficina de la Casa Blanca de la Política Nacional para el Control de Drogas, elogió el increíble trabajo realizado y destacó la cooperación continua entre las naciones.

Alerta por bloqueos en Sinaloa

Trás la noticia de la captura, Estados Unidos emitió una alerta sobre posibles bloqueos y enfrentamientos en Sinaloa, región de origen del Cártel de Guasave. Las autoridades mexicanas han difundido videos que muestran la detención de El Chapo Isidro y otros dos individuos implicados en la operación. Este incidente subraya la complejidad logística y los riesgos asociados con la eliminación de figuras de alto perfil en el narcotráfico.