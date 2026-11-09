FBI captura a juez mexicano y abatirán a líder del Cártel Nuevo Imperio en Naucalpan

El FBI detuvo al juez Luis Domínguez Alcántara por sobornos y abatieron a Edgar Aarón Vázquez, líder del Cártel Nuevo Imperio, en un operativo coordinado en México.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó la detención del juez federal Luis Domínguez Alcántara, quien fue capturado el pasado 5 de noviembre en el aeropuerto de Bogotá, Colombia. Esta operación marca un golpe decisivo contra la red de corrupción que facilitó la liberación del narcotraficante canadiense Andrew Clark, conocido por alias como "El Niño Problemático". La captura se produce como resultado de una investigación prolongada sobre sobornos judiciales y vínculos con organizaciones criminales internacionales.

Juez acusado de soborno por liberar a narcotraficante

Las acusaciones formales señalan que Luis Domínguez Alcántara recibió un soborno de 2 millones de dólares para garantizar la libertad de Andrew Clark. Clark había sido detenido previamente por la Marina Mexicana en Plaza Andares, ubicado en Zapopan, Jalisco, en octubre de 2024. Durante los meses que transcurrieron entre noviembre y febrero, se ejecutaron una serie de negociaciones complejas que culminaron con la orden de liberación dictada por el juez del Reclusorio Sur. El pago del soborno se estructuró en transferencias parciales, y el mismo día que se completó la suma, Domínguez Alcántara firmó la orden de puesta en libertad del capos.

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Red criminal y vínculos con el Cártel Nuevo Imperio

Andrew Clark fungía como la mano derecha de Ryan James Wedding, un exatleta olímpico canadiense que operó una red de tráfico de drogas entre Colombia y Canadá desde México. La Fiscalía General de Estados Unidos estima que esta organización generaba aproximadamente mil millones de dólares anuales. La estructura criminal estaba protegida por Edgar Aarón Vázquez, fundador del Cártel Nuevo Imperio y conocido como "El Licenciado". Vázquez supervisaba las actividades de Wedding en territorio mexicano y dirigía una violenta organización con presencia en municipios del Estado de México, como Naucalpan, Tlanepantla y Huixquilucan, además de tener fuertes conexiones en alcaldías de la Ciudad de México y en el oriente de Morelos.

Tensiones diplomáticas y captura de Ryan Wedding

La complejidad del caso aumentó a principios de 2026 cuando Ryan Wedding, uno de los diez más buscados por el FBI con una recompensa de 15 millones de dólares, se convirtió en el centro de una disputa diplomática entre los gobiernos de Estados Unidos y México. El secretario de seguridad Omar García Harfuch afirmó inicialmente que el exatleta se había entregado voluntariamente a la embajada de Estados Unidos. Sin embargo, el director del FBI, Kash Patel, junto a la fiscal general Pam Bondi, confirmaron que Wedding fue detenido por agentes federales en colaboración con autoridades mexicanas. Medios como The Wall Street Journal reportaron que la captura fue el resultado de una operación secreta conjunta, lo que obligó a la embajada a rectificar su declaración inicial sobre la entrega voluntaria.

Abatimiento de Edgar Aarón Vázquez en Naucalpan

En el mismo día en que se anunció la captura del juez Luis Domínguez Alcántara en Colombia, las autoridades mexicanas ejecutaron un operativo letal en Lomas Verdes, Naucalpan. Durante el enfrentamiento, agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana resultaron heridos tras ser atacados por tripulantes de un vehículo. Como respuesta, los efectivos de seguridad abrieron fuego contra los sospechosos. En el tiroteo murió Edgar Aarón Vázquez, alias "El General", quien acompañaba al conductor del vehículo. También falleció Edwin González, alias "El Ronco", exdirector operativo de la fiscalía del Estado de México, denunciado previamente por exigir sobornos y operar la liberación de huachicoleros.

Consecuencias y futuro de la investigación

La caída de Edgar Aarón Vázquez cierra un capítulo importante en la lucha contra el Cártel Nuevo Imperio, una organización identificada en narcomantas de Morelos con múltiples alias, incluyendo "El Milton" y "El Tepiteño". Anteriormente, Vázquez había sido asociado con la fundación de Gente Nueva y con Júpiter Araujo, del Cártel de Sinaloa. Los audios filtrados revelaban su influencia política en municipios del oriente de Morelos y su capacidad para reclutar personal de seguridad pública. La detención simultánea del juez y del líder criminal demuestra la coordinación bilateral para desmantelar las estructuras de protección que permitieron la libertad de Andrew Clark, quien fue expulsado a Estados Unidos en febrero de 2025 tras ser reaprehendido, enfrentando 16 cargos en Phoenix.