FBI detiene a Beto El Mexa en México por secuestro y muerte en California

El FBI logra la captura de Alberto Alonso Alencastro en Jalisco, buscado por el asesinato de Avtar Singh en California, mientras continúan las buscas de otros implicados.

Las autoridades mexicanas y estadounidenses culminaron una operación de alto perfil con la captura de Alberto Alonso Alencastro, conocido bajo el alias " Beto El Mexa", en el municipio de Autlán de Navarro, Jalisco. Este arresto representa un hito crucial en la investigación federal de Estados Unidos, ya que Alencastro figuraba como objetivo prioritario de la Oficina Federal de Investigación, conocida comúnmente como el FBI.

Detalles de la captura en Jalisco

La detención se efectivizó tras la recopilación de inteligencia compartida entre agencias americanas y cuerpos de seguridad mexicanos. El hombre fue localizado en Autlán de Navarro, lo que puso fin a varios meses de búsqueda incansable. Las autoridades estadounidenses reconocieron públicamente la eficacia de la colaboración internacional que permitió asegurar a este suspecto buscado por un tribunal en California por el delito de homicidio.

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El caso del secuestro en la zona de Tracy

La persecución legal contra Alencastro deriva directamente de la muerte de Avtar Singh, un hombre de 57 años de edad que fue víctima de un crimen altamente mediático. Las autoridades relacionan al detenido con el secuestro de Singh, ocurrido el 17 de febrero de 2026. La víctima fue sustraída de la fuerza de un gurdwara, un lugar de culto sij ubicado específicamente en el área de Tracy, en el estado de California.

Días después de la desaparición, el cuerpo sin vida de Singh fue hallado cerca del lago Berryessa. Los informes oficiales indican que Alencastro es señalado como uno de los tres sospechosos principales vinculados a estos hechos delictivos. La Oficina del Sheriff del Condado de San Joaquín confirmó el ingreso del capturado a la cárcel de esa jurisdicción tras su extradición local.

Hipótesis sobre la confusión de identidad

Los investigadores federales están analizando a fondo la posibilidad de que el crimen haya sido cometido por un error de identificación. Según reportes de medios estadounidenses, existe la teoría de que Avtar Singh pudo haber sido confundido con otra persona por los autores del secuestro. Esto sugeriría que la víctima original del plan delictivo no era el hombre de 57 años, sino otro individuo desconocido.

Esta hipótesis constituye una pieza fundamental en las indagatorias actuales. Las autoridades judiciales deberán esclarecer si el móvil del crimen fue personal, por venganza, o si se trató simplemente de un error trágico que condujo a la privación de la vida de un inocuo residente de la zona. El FBI continuará sus operaciones para determinar la verdad detrás de los eventos.

La búsqueda de los cómplices prófugos

A pesar de la captura de Alencastro, la investigación no ha terminado, pues la justicia busca ubicar a los otros presuntos involucrados. Las autoridades estadounidenses han identificado a Alfonso Cresencio Segura Arellano y a Barnabe Antonio Segura Arellano como otros dos sospechosos clave. Ambos individuos permanecen prófugos y se encuentran en la lista de más buscados por las agencias federales.

La prioridad ahora se desplaza hacia la localización de los hermanos Segura Arellano. Las autoridades mexicanas y el FBI mantienen una coordinación activa para rastrear sus paradero. El objetivo final es esclarecer la participación específica de cada uno de los señalados en la trama y cerrar el caso judicial relacionado con el crimen de 2026.