FBI reporta importantes resultados en la lucha contra los cárteles mexicanos en la frontera

Desde abril, operativos conjuntos han resultado en la captura de más de mil 300 capos y el aseguramiento de 2.5 toneladas de narcóticos, además de miles de inspecciones fronterizas.

El Buró Federal de Investigaciones ( FBI ) emitió un comunicado detallando los resultados de las operaciones realizadas contra los cárteles mexicanos en la frontera sur de Estados Unidos desde abril hasta lo que va de junio de 2025.

Estas acciones, que forman parte de una estrategia intensificada bajo la administración de Donald Trump, han logrado la captura de mil 343 presuntos integrantes de organizaciones criminales y el aseguramiento de 2.5 toneladas métricas de narcóticos. Además, se han incautado 421 armas de fuego y 700 mil dólares en efectivo, según el informe oficial.

Las operaciones fueron ejecutadas por una coalición de agencias encabezada por el FBI, incluyendo Seguridad Nacional, el Centro Nacional de Coordinación, la Administración para el Control de Drogas (DEA), la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), el Servicio de Impuestos Internos (IRS-CI), el Servicio de Alguaciles (USMS) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). En total, se realizaron 423 acciones específicas contra los cárteles, que incluyeron 47 mil 971 inspecciones fronterizas para detectar y prevenir el tráfico de drogas desde México hacia Estados Unidos.

Estas inspecciones se concentraron en puntos clave de la frontera común, donde el flujo de estupefacientes, especialmente fentanilo, ha sido un desafío constante. El comunicado del FBI destaca que la cooperación interinstitucional ha sido fundamental para estos logros, en un contexto donde la administración Trump ha elevado el combate al crimen organizado a una guerra total.

Desde la llegada de Trump a la Casa Blanca en enero de 2025, los cárteles fueron designados formalmente como Organizaciones Terroristas Extranjeras, y el fentanilo fue clasificado como arma de destrucción masiva. Esto ha desplazado la responsabilidad principal de agencias civiles como la DEA hacia las fuerzas armadas, coordinando una coalición semilhemisférica para erradicar a estos grupos. La estrategia ha implicado un despliegue masivo de recursos y personal, resultando en las cifras reportadas.

Aunque las autoridades no especificaron los nombres de los capos capturados, aseguraron que las operaciones continuarán en los próximos meses para desmantelar por completo las estructuras criminales que operan a ambos lados de la frontera. El FBI reiteró su compromiso con la seguridad nacional y la protección de los ciudadanos estadounidenses frente al flagelo del narcotráfico





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