FCC ordena revisión anticipada de licencia de ABC tras polémica con Jimmy Kimmel y Trump

La Comisión Federal de Comunicaciones de EE.UU. inició una revisión de la licencia de ABC tras las exigencias de Donald Trump para despedir a Jimmy Kimmel por una broma sobre Melania Trump. La medida afecta a Disney y sus filiales, en medio de tensiones por la libertad de expresión y la influencia política en los medios.

La Comisión Federal de Comunicaciones ( FCC ) de Estados Unidos ordenó una revisión anticipada de la licencia de la cadena ABC , propiedad de Disney, tras las exigencias del presidente Donald Trump para que el comediante Jimmy Kimmel fuera despedido por una broma dirigida a la primera dama, Melania Trump.

La medida afecta a las filiales de televisión de Disney y surge después de que el matrimonio Trump solicitara la cancelación del programa 'Jimmy Kimmel Live!

' por un chiste que interpretaron como una incitación a la violencia, en medio de un supuesto intento de asesinato contra el presidente. Trump declaró que Kimmel debía ser despedido 'de inmediato' por comparar a la primera dama con una 'futura viuda' en su programa del 16 de abril.

Durante el monólogo, Kimmel se presentó como el maestro de ceremonias de la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca y dijo a Melania Trump: 'Señora Trump, tiene usted el aura de una futura viuda'. Trump, que cumplirá 80 años en junio y es el presidente más anciano de la historia de Estados Unidos, tiene 24 años más que su esposa, una exmodelo eslovena de 56 años.

La primera dama también criticó a Kimmel en un comunicado, instando a ABC a 'tomar una postura' contra el presentador. Sin embargo, Kimmel restó importancia a las críticas, afirmando que fue 'una broma muy ligera' sobre la diferencia de edad entre el presidente y su esposa.

Además, invitó a Trump a dialogar sobre el discurso de odio, en una aparente referencia a los comentarios polémicos del presidente sobre migrantes, opositores políticos y medios de comunicación.

'Coincido en que la retórica de odio y violenta es algo que debemos rechazar', declaró Kimmel. La Casa Blanca respondió con dureza el martes, cuando el director de comunicación, Steven Cheung, calificó a Kimmel en X de 'persona de mierda' por no disculparse. Mientras tanto, el sospechoso de intentar asesinar al presidente en la gala de medios del sábado fue imputado en un tribunal.

Disney, matriz de ABC, confirmó haber recibido la solicitud de la FCC y aseguró contar con las competencias necesarias para operar. Las licencias de ABC, que originalmente expirarían entre 2028 y 2031, ahora enfrentan un proceso de renovación anticipada. Kimmel, una figura destacada en los programas de tertulia nocturna, ha sido un punto de debate sobre la libertad de expresión protegida por la Constitución. En septiembre, ABC suspendió temporalmente 'Jimmy Kimmel Live!

' por comentarios inapropiados del presentador tras el asesinato del influencer ultraconservador Charlie Kirk. La suspensión fue sugerida por el presidente de la FCC, Brendan Carr, nombrado por Trump. En julio, Skydance Media aceptó cambios en la línea editorial de CBS, criticado por Trump, para obtener la aprobación de la compra de Paramount Global.

CBS también canceló 'The Late Show' de Stephen Colbert, quien había calificado como un 'buen gran soborno' la indemnización de 16 millones de dólares pagada por Paramount Global para resolver una demanda de Trump. En diciembre de 2024, ABC ya había pagado 15 millones de dólares para resolver otro contencioso iniciado por Trump





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