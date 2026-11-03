Fechas de venta y precios de boletos para el GP de México 2027

Conoce las fechas exactas de venta y los nuevos precios para el Gran Premio de México 2027. Las entradas inician el 5 de noviembre con incrementos significativos hasta 66 mil pesos.

Los organizadores del Gran Premio de México han oficializado el calendario de ventas y la estructura tarifaria para la edición de 2027, un anuncio realizado apenas dos días después de la conclusión del evento 2026. Esta estrategia comercial busca maximizar la captación de público mediante una distribución escalonada que prioriza a los suscriptores actuales antes de abrir la venta al gran público.

El ciclo de adquisición de entradas comenzará el 5 de noviembre para los poseedores del derecho de primera opción obtenidos durante la venta de 2026. Esta fase privilegiada se extenderá hasta el día 6, garantizando acceso anticipado a la base de aficionados más fiel del automovilismo mexicano antes de abrir espacios a otros segmentos.

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Cronograma de preventas y acceso general

La preventa exclusiva para titulares de tarjetas Banamex y Banorte se llevará a cabo los días 9 y 10 de noviembre, ofreciendo un plazo adicional para la compra en este grupo específico. Posteriormente, el miércoles 11 de noviembre se inaugurará la venta abierta para el público general, completando así las tres etapas de comercialización establecidas por la organización.

Para asegurar equidad y dinamismo en la venta, se ha impuesto un límite estricto de un máximo de 8 lugares por transacción. Los responsables del evento afirman que esta medida técnica permite garantizar la disposición de boletos en cada etapa del proceso, evitando la acumulación masiva por parte de revendedores o grupos de alto poder adquisitivo.

Incremento tarifario en gradas y zonas premium

La estructura de precios presenta un incremento generalizado en comparación con la edición anterior, con un rango que abarca desde los mil 200 hasta casi 5 mil pesos en categorías básicas, aunque las zonas premium experimentan saltos más significativos. La entrada más económica corresponde a la Grada A2 en la zona naranja, cotizada ahora en 5 mil 580 pesos, lo que representa un aumento desde los 3 mil 900 pesos registrados en 2026.

En el extremo alto de la escala tarifaria, el Speed Lounge de la zona verde alcanza un precio de 66 mil 500 pesos, incrementándose desde los 61 mil 750 pesos del año en curso. Esta zona exclusiva ofrece una experiencia de primer nivel que ha visto una revalorización constante en los últimos ciclos del campeonato mundial.

Otra de las opciones de alto nivel es la grada 11 del Speed Lounge en la zona amarilla, cuyo boleto se encuentra actualmente a 57 mil 240 pesos. Este precio refleja un alza respecto a los 52 mil 700 pesos que se pagaron por el mismo sector en la edición de 2026, manteniendo la tendencia de aumento en las áreas de mayor demanda.

Calendario de la próxima competencia automotriz

El Gran Premio de México 2027 está programado para celebrarse entre el 29 y el 31 de octubre en el Circuito Hermanos Rodríguez. La fecha exacta de la carrera principal, tradicionalmente disputada en la tarde del domingo, caerá el 31 de octubre, consolidando el evento como uno de los capítulos finales de la temporada de Fórmula 1.

La anticipación en la liberación de estas fechas y precios demuestra la confianza de los organizadores en mantener el alto nivel de interés comercial y deportivo que caracteriza al evento mexicano. Los aficionados tienen ahora un plazo definido para planificar sus compras, asegurando su lugar en uno de los circuitos más emblemáticos del calendario internacional.