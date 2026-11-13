Fechas y montos del segundo pago Tarjeta Rosa Guanajuato noviembre 2026

Rosario Corona anuncia las fechas oficiales del segundo pago de la Tarjeta Rosa para 690 mil mujeres en Guanajuato. Conoce los días de dispersión y los montos exactos de 3 mil o 6 mil pesos.

La Secretaría del Nuevo Comienzo del Gobierno del Estado de Guanajuato ha confirmado las fechas oficiales para la dispersión del segundo pago de la Tarjeta Rosa durante noviembre de 2026. Este programa social, diseñado para fortalecer la economía de las mujeres en la entidad, tendrá sus pagos realizados entre el 17 y el 20 de noviembre de 2026. La secretaria Rosario Corona publicó estos cronogramas a través de sus redes sociales para asegurar que las 690 mil mujeres beneficiarias estén informadas sobre cuándo recibirán su apoyo económico.

Cronograma de pagos y montos de dispersión

El calendario oficial establece que la transferencia de fondos se ejecutará en cuatro días consecutivos: 17, 18, 19 y 20 de noviembre de 2026. La cantidad específica que cada mujer recibirá depende de su fecha de registro inicial dentro del programa. La mayoría de las participantes recibirán 3 mil pesos correspondientes a la segunda entrega semestral del año. Para aquellas mujeres que registraron su tarjeta en agosto de este año, se aplicará un monto doble de 6 mil pesos en una sola exhibición.

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Estructura del beneficio económico anual

La Tarjeta Rosa funciona como un soporte económico anual valorado en 6 mil pesos, distribuidos en dos entregas iguales de 3 mil pesos cada una. Este esquema busca garantizar un flujo de recursos constante a lo largo del año para las mujeres de Guanajuato. Es fundamental que las derechohabientes verifiquen su estatus y las fechas asignadas, ya que la dispersión se realiza de manera escalonada para optimizar la logística del programa gubernamental.

Beneficios adicionales y servicios complementarios

Además del dinero en efectivo, el programa ofrece una amplia gama de servicios integrales para la salud y el bienestar familiar. Las beneficiarias tienen acceso a atención médica general, orientación psicológica y nutricional, así como evaluación y limpieza dental. Estos últimos servicios también se extienden a los esposos e hijos menores de 21 años de las registradas. Asimismo, se incluye la posibilidad de acceder a médicos generales a domicilio y ambulancias en casos de emergencia.

El soporte social abarca también acompañamiento legal en materias familiares, civiles, penales y mercantiles. Para el hogar, se otorgan hasta 600 pesos anuales para servicios de plomería, cerrajería, electricidad o vidriería. En caso de averías automotrices, se proporciona un auxilio vial de hasta 500 pesos para grúa, cambio de llanta o suministro de gasolina. Estos beneficios están diseñados para cubrir necesidades básicas que alivian la carga económica diaria de las familias.

Plazos críticos y atención a derechohabientes

Existe un plazo límite crucial para retirar los fondos: el dinero disponible en la tarjeta debe ser gastado o retirado antes del 31 de enero de 2027. Si no se efectúa el retiro antes de esa fecha, los saldos no utilizados se perderán y no serán transferidos al siguiente ciclo del programa. Dado que el apoyo es anual, algunos beneficios adicionales también podrían estar cerca de vencer si no se usan. Las interesadas pueden contactar al número 5595589376 para resolver dudas sobre servicios funerarios, vialidad o salud.