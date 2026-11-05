Federales matan a Edgar Aarón Vázquez, líder del Cártel Nuevo Imperio

Operativo federal en el Estado de México resulta en el abatimiento de Edgar Aarón Vázquez, presunto líder del Cártel Nuevo Imperio y protegido de un narcotraficante canadiense.

Federales abatieron a Edgar Aarón Vázquez, alias "El General", en el Estado de México durante un operativo de captura coordinado. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, confirmó la operación que buscaba su detención por delitos de alto nivel.

Detalles del operativo y la confrontación

El enfrentamiento se registró el miércoles 5 de noviembre cuando elementos de la autoridad intentaban cumplir con una orden de aprehensión en su contra. Según la información oficial proporcionada por las autoridades, Vázquez abrió fuego contra los elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

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Las fuerzas federales identifican a este sujeto como el autor intelectual de múltiples delitos graves. Estos crímenes incluyen secuestro, extorsión, homicidio, despojo, lavado de dinero, robo de combustible y tráfico de drogas.

Vínculos con Wedding y redes criminales

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos identifica a Edgar Aarón como el encargado de proteger al narcotraficante canadiense dentro de México. Además, se le atribuye el uso de fuentes dentro de las fuerzas del orden para localizar objetivos para Wedding.

Según las agencias estadounidenses, Vázquez es un exmiembro de las fuerzas del orden mexicanas. Mantene vínculos estrechos con altos funcionarios de dichas instituciones que facilitan sus actividades delictivas.

Empresas y estructuras financieras

Las autoridades han vinculado a este líder criminal con diversas empresas con sede en México. Estas incluyen VRG Energeticos S.A. de C.V., Grupo RVG Combustibles S.A. de C.V. y Grupo Ares Imperial S. de R.L. de C.V.

Estas compañías forman parte de la red económica que utilizaba para encubrir sus operaciones y movimientos financieros a través del lavado de dinero.

Coordinación interinstitucional del operativo

La operación coordinó las labores de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República. Asimismo, participó el Centro Nacional de Inteligencia y la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México también estuvo presente. La Secretaría de Seguridad y la Fiscalía del Estado de México se unieron al esfuerzo junto con el Gabinete de Seguridad.

Objetivos estratégicos y próximos pasos

El objetivo principal era desmantelar la red delictiva que operaba en el Estado de México, Morelos y la capital del país. Esta acción representa un golpe significativo a la estructura del Cártel Nuevo Imperio.

Las autoridades continúan investigando los vínculos internos de la estructura criminal. Se espera que más detenciones sigan a este evento clave en la lucha contra la delincuencia organizada.