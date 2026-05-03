Federico Viñas: De la Presión en América al Éxito en Europa y la Imposibilidad de un Regreso

El delantero uruguayo Federico Viñas, quien no logró destacar en el Club América, está viviendo un gran momento en el Real Oviedo de España y podría dar el salto a un equipo de mayor renombre en Europa. El América no se beneficiará económicamente de una posible venta. Además, resumen de otros partidos recientes como el Clásico de Leyendas y un sorprendente resultado en la Liga Saudí.

La presión en el Club América es un factor determinante para muchos futbolistas, incluso aquellos con un talento considerable. El caso de Federico Viñas es un claro ejemplo de cómo las exigencias de uno de los clubes más grandes de México pueden afectar el rendimiento de un jugador.

Viñas llegó al Nido de Coapa en 2019 con grandes expectativas, pero no logró consolidarse como una figura destacada, a pesar de su potencial. Su paso por el América fue discreto, sin poder demostrar la calidad que lo caracteriza actualmente. Actualmente, el delantero uruguayo vive un momento excepcional en el Real Oviedo de España, donde se ha convertido en un goleador prolífico.

Con 15 goles y 4 asistencias en su haber, Viñas ha captado la atención de varios clubes europeos, incluyendo equipos de la Premier League inglesa y la Serie A italiana. Su explosión tardía ha sorprendido a muchos, ya que en México apenas pudo encontrar su lugar en el equipo. Ahora, se vislumbra la posibilidad de que dé el salto a un equipo de mayor renombre en el Viejo Continente.

Es importante destacar que, aunque brilla en el Oviedo, su ficha pertenece al León, otro club propiedad del Grupo Pachuca, quien lo cedió al equipo español. A pesar de que aún tiene contrato con el León, los reportes indican que Viñas no regresará a México y prefiere continuar su carrera en Europa. El valor de mercado de Viñas, según Transfermarkt, se estima en 5 millones de euros, una cifra que podría aumentar si continúa manteniendo su nivel de juego.

Por otro lado, el Club América no se beneficiará económicamente de una posible venta de Viñas, ya que vendió el cien por ciento de sus derechos deportivos al León en 2023. Esto significa que cualquier ganancia obtenida por la venta del jugador irá directamente a las arcas del León y del Grupo Pachuca.

En otros eventos futbolísticos, el Barcelona se impuso 2-1 al Real Madrid en un emocionante partido de la Copa de Leyendas 2026, con un doblete de Javier Saviola y un gol de Fernando Hierro. Este encuentro revivió la nostalgia y la intensidad del clásico español. En la Liga Saudí, el Al Fateh sorprendió al derrotar 3-2 al Al-Nassr de Cristiano Ronaldo en un partido lleno de emociones.

El Al-Nassr comenzó ganando con un gol de cabeza de Cristiano Ronaldo, pero el Al Fateh remontó con goles de Matías Vargas, Sadio Mané y Matheus Machado, este último marcando el gol de la victoria en los últimos minutos. Mourad Batna también se lució con un gol de tiro libre que empató el marcador. La jornada demostró que la Liga Saudí es cada vez más competitiva y que los resultados son impredecibles





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