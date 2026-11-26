Un avión FedEx se salió de la pista en Miami sin heridos. El mal tiempo y las mareas altas en California provocaron que el desfile de Macy's se reemplace al sábado 28 de noviembre.

Un avión de carga de FedEx salió de la pista durante su aterrizaje en el Aeropuerto Internacional de Miami este domingo. Varias operaciones de tierra y el departamento de bomberos y rescate de Miami-Dade confirmaron que no se reportaron heridos ni traslados médicos. Dos personas iban a bordo de la aeronave y las autoridades ya se encuentran desplazándose hacia la zona para recabar información sobre el incidente.

Detalles del incidente y respuesta de emergencia

Las fuentes oficiales indicaron que las condiciones climáticas adversas fueron el factor determinante en este suceso. No se han detectado daños estructurales mayores en la infraestructura del aeropuerto. Los equipos de emergencia evaluaron inmediatamente la escena para asegurar la integridad de los ocupantes y el personal de tierra.

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La aerolínea logística está cooperando con los investigadores para determinar las causas exactas de la salida de pista. Se espera que se emitan comunicados oficiales con los detalles completos una vez que finalice la inspección técnica de la aeronave y la pista.

Impacto en el desfile de Macy's y condiciones climáticas

El emblemático desfile de Acción de Gracias de Macy's se postergó para el sábado 28 de noviembre a partir de las 08:30. Esta decisión es inédita porque se celebra el centenario de este evento anual. Los organizadores buscaban proteger la seguridad de los espectadores, los participantes y los globos gigantes.

La ciudad de Nueva York enfrentaba inundaciones costeras y ráfagas de viento de hasta 60 millas por hora. Estas velocidades superan los límites permitidos para que los globos puedan sobrevolar de forma segura en la ciudad. La comisionada del Departamento de Policía y el alcalde confirmaron esta medida durante una conferencia de prensa.

Los globos del desfile ya fueron desinflados el viernes por la tarde. Volverán a ser inflados para estar listos para la nueva fecha de celebración. El recorrido se mantendrá en el Upper West Side de Manhattan con los mismos planes de seguridad establecidos originalmente.

Tormenta en California y evacuaciones preventivas

Las autoridades emitieron órdenes de evacuación en California ante las peligrosas mareas del rey. Los expertos advirtieron que las olas pueden alcanzar hasta 30 pies de altura. Este fenómeno, asociado al Huracán Norbert, ha provocado inundaciones severas en la costa californiana.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso que abarca la zona costera al norte de California. Las autoridades del condado de Marin emitieron una advertencia de evacuación para residentes frente a la playa en el sur de California. Se han construido muros de arena para proteger las propiedades de los daños adicionales.

Imágenes muestran el derrumbe de un muelle en Pacifica debido al oleaje. Residentes y negocios están protegiendo sus activos con lonas y bolsas de arena desde Long Beach. La fuerte lluvia y el viento han complicado la situación en estas áreas costeras.

Situación del futbolista Hugo García

El futbolista salvadoreño Hugo García llegó a Madrid, planteando interrogantes sobre su futuro. Su abogado declaró que no regresará a Estados Unidos mientras gobierne Donald Trump. Se desconoce qué países europeos visitará después de su estancia en España.

Este desarrollo ocurre en medio de un año complejo para la trayectoria deportiva del jugador. Su presencia en Europa marca un cambio significativo en su vida profesional y personal. Los medios internacionales siguen de cerca su ubicación y próximos movimientos.