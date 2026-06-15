Felipe Leal propone más Metrobús, peatonalización y ciclovías para resolver la movilidad en la CDMX

El arquitecto y exsecretario de SEDUVI Felipe Leal, en una entrevista realizada tras el partido inaugural del Mundial 2026, aboga por expandir la red de transporte público no motorizado y promover el auto compartido para enfrentar la crisis de movilidad de la Ciudad de México, que califica como catastrófica y dominada por protestas, a pesar de las obras gubernamentales. Leal, quien coordina un ciclo de conferencias en El Colegio Nacional, señala que el problema es global y requiere replantear el uso del espacio urbano priorizando a peatones y ciclistas.

El arquitecto y urbanista Felipe Leal, con una extensa trayectoria que incluye haber sido titular de la SEDUVI y haber peatonalizado emblemáticas avenidas de la Ciudad de México, propone en una entrevista renovar la infraestructura de movilidad de la capital con más líneas de Metrobús , más senderos peatonales, más ciclovías y una fuerte promoción del auto compartido.

Leal, actualmente miembro de El Colegio Nacional, coordina un ciclo de conferencias sobre los grandes problemas de la urbe, donde se analizará la movilidad como el tema central de la humanidad, reconociendo que los desplazamientos cotidianos generan estrés y colapso no solo en la CDMX sino en metrópolis globales como Nueva York, Londres o París.

La entrevista, realizada tras el primer partido del Mundial 2026, también aborda la crítica situación actual de la ciudad, que Leal califica de catastrófica y de terreno de la protesta constante, a pesar de las obras gubernamentales como el Trolebús Elevado o la ampliación del Metro, que considera insuficientes frente a una demanda creciente y a una planificación defectuosa que agrava el tráfico en vías como la Calzada de Tlalpan. En el evento participarán especialistas en transporte y urbanismo para discutir retos históricos y soluciones alternativas en ciudades como Bogotá o Londres, haciendo énfasis en la necesidad de replantear el espacio público y priorizar al peatón y al ciclista sobre el automóvil particular





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