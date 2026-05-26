Felipe Leal recuerda a Teodoro González de León como un hombre multidimensional y vinculado con el arte y la cultura

El arquitecto Felipe Leal recordó que Teodoro González de León era un hombre multidimensional siempre vinculado con el arte y la cultura. Leal recordó que González de León era un urbanista, proyectista de tejido fino, artista capaz de ‘ver con las manos’, geometrista, gran cultivador de la amistad y viajero incansable.

El arquitecto Felipe Leal recordó que Teodoro González de León era un hombre multidimensional siempre vinculado con el arte y la cultura . Urbanista , proyectista de tejido fino , artista capaz de ‘ver con las manos’ , geometrista, gran cultivador de la amistad y viajero incansable, así fue recordado el arquitecto con motivo del centenario de su nacimiento.

González de León fue ‘un hombre multidimensional, siempre vinculado con el arte, con la cultura, hombre de una enorme cultura, del arte contemporáneo, melómano, gran lector, alguien que dedicaba buena parte de su vida cotidiana a documentarse y a convivir con las amistades para desarrollar, viajar y enriquecer su conocimiento’, dijo el arquitecto, coordinador del panel que homenajeó al creador de icónicas construcciones de la ciudad





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