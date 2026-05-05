Félix Cruz Barbosa critica el nivel del Tri y cuestiona el compromiso de los jugadores actuales

El exdefensa de la Selección Mexicana, Félix Cruz Barbosa, expresa su escepticismo sobre el futuro del Tricolor y destaca la necesidad de valorar más el talento nacional.

Félix Cruz Barbosa , recordado por su destacada participación en el Mundial de 1986 con la Selección Mexicana , ha expresado una crítica contundente sobre el estado actual del fútbol nacional y las perspectivas del Tricolor en futuras competiciones.

Cruz Barbosa argumenta que existen jugadores mexicanos con un talento superior al de algunos extranjeros que han sido considerados, citando específicamente el caso de Fidalgo, afirmando que hay al menos dos o tres futbolistas nacionales que lo superarían en nivel. Para respaldar su postura, el exdefensa recordó ejemplos de jugadores naturalizados que, a pesar de haber representado a México en Copas del Mundo, no lograron dejar una marca significativa, mencionando a Guille Franco, Funes Mori, Vuoso y Gabriel Caballero.

Considera que Sinha fue el mejor de estos casos, pero aún así, su integración temprana al fútbol mexicano lo hizo sentir más arraigado al país. El veterano futbolista se muestra pesimista sobre el futuro inmediato de la Selección Mexicana, prediciendo que no tendrá una participación destacada en el próximo Mundial y que incluso su avance a la siguiente fase será complicado.

De hecho, reveló haber realizado una apuesta en la que pronostica que México clasificará a la siguiente ronda como tercer lugar de su grupo. Cruz Barbosa enfatiza que su visión no es producto de la falta de fe, sino de una evaluación realista de las circunstancias actuales. Señala que el grupo en el que se encuentra México puede parecer fácil para algunos, pero considera que la presencia de equipos como Corea del Sur lo convierte en un desafío considerable.

En comparación con la sólida selección de 1986, el exjugador considera que el equipo actual carece de la consolidación necesaria para competir al más alto nivel, una opinión que compartió con Javier Aguirre. Además, Cruz Barbosa cuestiona la sobrevaloración de los futbolistas mexicanos que juegan en Europa, señalando que muchos de ellos no son figuras clave en sus respectivos clubes y que su participación es limitada.

Contrasta esta situación con la de los jugadores brasileños y argentinos, quienes suelen ser protagonistas indiscutibles en sus equipos. El exdefensa también pone en duda el compromiso actual de algunos seleccionados, recordando la mentalidad y la dedicación del plantel que disputó el Mundial de 1986. Relata que, cuando Bora Milutinovic les informó que iniciarían la concentración un año antes del torneo, la respuesta del grupo fue de total voluntad y sacrificio, incluso a costa de sus familias.

Se pregunta si los jugadores actuales demuestran el mismo nivel de compromiso y entrega. Félix Cruz Barbosa inició su carrera profesional con los Pumas de la UNAM en 1980 y también jugó en equipos como Atlante, Tigres, Monterrey y Toros Neza.

Además, fue pionero al jugar en el Yokohama Nissan, donde se consagró como campeón y mejor jugador del torneo en su primer año





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