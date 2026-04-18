Feminicidio de Edith Guadalupe: Familia Desempeña Rol Clave Ante Inacción Institucional

La familia de Edith Guadalupe Valdés, joven de 21 años hallada muerta en un edificio en la Ciudad de México, acusa inacción de autoridades. Ellos mismos rastrearon cámaras y reunieron pruebas para encontrarla, evidenciando fallas en los protocolos de búsqueda. La jefa de Gobierno, Clara Brugada, pide investigar posibles actos de corrupción o negligencia.

El feminicidio de Edith Guadalupe Valdés , de 21 años, ha puesto bajo intensa crítica al Gobierno de la Ciudad de México, liderado por Clara Brugada , debido a una alarmante cadena de omisiones y retrasos en la activación de los protocolos de búsqueda desde las primeras horas de su desaparición.

La familia de Edith, ante la inacción y deficiencias exhibidas por las instituciones encargadas, se vio obligada a emprender por cuenta propia la rastreo, reconstruyendo su ruta mediante la recopilación de grabaciones de cámaras públicas y privadas, y finalmente localizando el inmueble donde fue hallada sin vida. Esta dolorosa situación ha evidenciado las profundas fallas en la respuesta institucional ante casos de personas desaparecidas, particularmente en delitos de género. Tras los hechos, la mandataria capitalina, Clara Brugada, emitió una postura pública lamentando el feminicidio y reconociendo las irregularidades señaladas por la familia. En un tono conciliador y demandando transparencia, Brugada afirmó: He solicitado respetuosamente a la Fiscalía investigar a fondo y hasta las últimas consecuencias los señalamientos de irregularidades por la familia de Edith, actos que pueden ser de corrupción o de negligencia de algún servidor público encargado de investigar este doloroso feminicidio. La víctima desapareció el pasado 15 de abril, luego de salir de su domicilio en la colonia Magdalena Atlazolpa, alcaldía Iztapalapa, para dirigirse a una supuesta entrevista de trabajo. Fue vista por última vez abordando un mototaxi, y su familia reportó su desaparición durante la madrugada del 16 de abril ante el Centro de Atención a Búsqueda de Personas (CAIBP). En ese momento, proporcionaron a las autoridades la dirección del supuesto encuentro laboral, ubicado en el edificio 829 de la Avenida Revolución, en la alcaldía Benito Juárez. La tía de Edith Guadalupe, Magdalena, declaró a diversos medios de comunicación que desde el inicio de la búsqueda se enfrentaron a una notable ineficiencia por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y la Comisión de Búsqueda de Personas. Ante la pasividad de las autoridades, la familia decidió tomar las riendas de la investigación. A partir del 15 de abril, primos de Edith se apostaron en el edificio donde se le había citado, contrataron a un investigador privado y solicitaron la colaboración de vecinos para obtener grabaciones de videovigilancia, elementos cruciales para reconstruir los últimos pasos de la joven. Magdalena detalló que el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) les facilitó videos que confirman la entrada de Edith Guadalupe al edificio, pero subrayó la angustia de que las imágenes no mostraban su salida. Mientras la familia se esforzaba por recabar indicios, la FGJCDMX argumentaba la necesidad de esperar 72 horas, sugiriendo que la joven podría haberse ausentado voluntariamente con su novio o amigas, una respuesta que exacerbó la desesperación de la familia. La noche del 16 de abril, la familia de Edith Guadalupe decidió manifestarse en las inmediaciones del edificio de Avenida Revolución. Con pancartas y un megáfono, bloquearon la circulación vehicular y exigieron una intervención inmediata de la FGJCDMX. Durante la protesta, también denunciaron que un funcionario de la fiscalía les habría solicitado dinero a cambio de agilizar las investigaciones. Fue hasta la madrugada del 17 de abril que la administradora del inmueble accedió a permitir una revisión por parte de las autoridades, mientras los familiares mantenían su protesta en la vía pública. Horas después, la familia fue notificada del hallazgo de un cuerpo. Las imágenes de la madre de Edith Guadalupe Valdés recibiendo la devastadora noticia se viralizaron rápidamente, exponiendo la cruda realidad de su tragedia y la forma en que la comunidad se enteró de su suerte. Antes de solicitar un espacio para el duelo, Magdalena reiteró enérgicamente el papel fundamental de la familia en la localización de su sobrina: Que quede claro, Fiscalía no hizo nada, todo fue por la familia de Edith, por nuestros propios medios, por nuestras propias investigaciones; todo el dinero que le inyectamos fue para encontrarla; desgraciadamente la encontramos sin vida, pero la encontramos nosotros. En una conferencia de prensa convocada de urgencia, la fiscal general de la Ciudad de México, Bertha Alcalde, informó que ya se ha identificado a una persona presuntamente responsable del feminicidio y que se están llevando a cabo acciones para su localización y detención, con el fin de llevarlo ante la justicia





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