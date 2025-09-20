Feminicidio en Mexicali: Joven es asesinada por su pareja, quien había amenazado en redes sociales

Una joven de 22 años es asesinada en Mexicali por su pareja. El presunto feminicida había publicado amenazas en redes sociales. La fiscalía investiga el caso y detiene al sospechoso. El crimen ocurrió tras una discusión y el cuerpo fue abandonado en un vehículo.

MEXICALI, BC - Michelle, una joven de 22 años y madre de una niña, fue asesinada y su cuerpo abandonado dentro de un automóvil en Mexicali , Baja California . La familia de Michelle acusó a su pareja, Isidro “N”, de 24 años, y presunto padre de la menor, como responsable del crimen. Según los testimonios recabados, Michelle había expresado su deseo de terminar la relación debido a los celos y el comportamiento posesivo de Isidro.

Las redes sociales sirvieron como plataforma de evidencias, donde se encontraron publicaciones amenazantes atribuidas al agresor, incluyendo mensajes como “No son celos. Es que tú me perteneces sólo a mí, de por vida”. El trágico evento se desencadenó la noche del martes 16 de septiembre en la colonia Jardines de Loreto. Isidro presuntamente abandonó el cuerpo de Michelle en su vehículo después de buscar a su madre para disculparse por el crimen y posteriormente huir. Tras la denuncia a la policía municipal, los paramédicos confirmaron la muerte de Michelle en el lugar. \El miércoles 17 de septiembre, alrededor de las 20:00 horas, vecinos reportaron una discusión verbal en una residencia de la avenida Dominicos, también en Jardines de Loreto, donde se encontraba Isidro. La policía municipal respondió al llamado y procedió a detener al sospechoso, encontrando entre sus pertenencias un cúter con hoja metálica. Posteriormente, se divulgaron imágenes de la detención y la puesta a disposición de las autoridades. María Elena Andrade Ramírez, titular de la Fiscalía General del Estado de Baja California, informó a la prensa el viernes 19 de septiembre sobre los detalles de la investigación. De acuerdo con sus declaraciones, la pareja mantenía constantes peleas y el agresor era conocido por su comportamiento agresivo. La fiscal detalló que, tras una discusión, Isidro estranguló a Michelle. Al percatarse de que ella no respiraba, la sacó de la vivienda. El cuerpo de Michelle fue hallado sin vida en el vehículo. Aunque se intentó brindar atención médica, no fue posible salvarla. La fiscalía activó los protocolos correspondientes a feminicidio y se ejecutó la orden de aprehensión contra Isidro “N” por el delito de feminicidio. La fiscal añadió que, aunque no existían denuncias previas registradas, la pareja vivía junta y experimentaba separaciones recurrentes. \El caso de Michelle pone de relieve la persistencia de la violencia de género y la importancia de la prevención y denuncia. Las señales de alarma, como los celos obsesivos, las amenazas y el control por parte de la pareja, son indicadores de un potencial peligro y deben ser tomados en serio. La respuesta rápida de las autoridades, incluyendo la detención del presunto feminicida y la investigación exhaustiva, es crucial para garantizar justicia a la víctima y evitar que situaciones similares se repitan. Este caso sirve como un recordatorio de la necesidad de fortalecer las políticas públicas y programas de apoyo a las víctimas de violencia, así como la importancia de educar a la sociedad sobre las relaciones saludables y el respeto a los derechos de las mujeres. La sociedad en general debe estar atenta a los signos de violencia, y denunciar cualquier situación sospechosa es crucial para prevenir tragedias como esta. Las instituciones, la sociedad y los individuos deben tomar medidas para erradicar la violencia de género y construir un futuro donde todas las mujeres puedan vivir con seguridad y libertad





