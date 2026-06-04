La Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE) ha registrado 35 feminicidios en el estado durante este año, lo que representa un promedio de siete casos cada 30 días. El primer feminicidio de junio se registró en la colonia Infonavit Solidaridad, en el norte de Culiacán, donde un grupo armado atentó a disparos a una mujer de 28 años, identificada como Perla Rocío. La situación en Sinaloa sigue siendo de alta preocupación por la violencia contra las mujeres, y la FGE debe tomar medidas para prevenir y investigar estos crímenes.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa ( FGE ) ha registrado 35 feminicidios en el estado durante este año entre enero y mayo, lo que representa un promedio de siete casos cada 30 días.

El primer feminicidio de junio se registró en la colonia Infonavit Solidaridad, en el norte de Culiacán, donde un grupo armado atentó a disparos a una mujer de 28 años, identificada como Perla Rocío. Según el reporte de la FGE, el crimen ocurrió poco después de las 6 de la tarde.

Esta tragedia suma al menos 195 casos durante la actual administración en poco más de cuatro años, lo que podría convertir a Sinaloa en la entidad más violenta contra las mujeres a nivel nacional. Sinaloa ha sido la entidad con el índice más alto en feminicidios durante 2025 y sigue encabezando la estadística a nivel nacional en este año.

Mientras tanto, en la política local, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se perfila como fuerza hegemónica en el estado de Coahuila, sostenido por la estructura clientelar del moreirato que aún opera en el estado. El Partido Acción Nacional (PAN) ha desaparecido como oposición real, y Morena carece de arraigo local.

En otro orden de cosas, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), difundió una carta en la que abordó la relación con Estados Unidos y habló de Donald Trump. También se informó la captura de Omar García Harfuch, líder criminal señalado de controlar las extorsiones a comerciantes y restauranteros en la zona federal, y asesor de la alcaldesa morenista Abelina López Rodríguez.

La situación en Sinaloa sigue siendo de alta preocupación por la violencia contra las mujeres, y la FGE debe tomar medidas para prevenir y investigar estos crímenes. La captura de Omar García Harfuch podría ser un paso importante en la lucha contra la delincuencia organizada en la zona federal, pero es fundamental que se sigan trabajando en la prevención y la justicia para las víctimas de estos crímenes





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