Un hombre fue arrestado en Xochimilco tras ser acusado de asesinar a golpes a su pareja y luego intentar ocultar el cuerpo enterrándolo. La rápida acción de familiares alertó a las autoridades.

Un hombre ha sido detenido en la alcaldía de Xochimilco , Ciudad de México, acusado de feminicidio. El arresto se produjo en la Zona Chinampera tras una denuncia familiar que reveló un intento de ocultar el cuerpo de la víctima.

Los hechos, según las primeras investigaciones, se desencadenaron tras una discusión violenta entre la pareja, luego de regresar de una fiesta. La agresión física escaló hasta que la mujer, de 31 años de edad, perdió el conocimiento. El presunto agresor, de 31 años, intentó entonces enterrar el cuerpo de su pareja en un intento desesperado por ocultar el crimen.

La rápida intervención de familiares, quienes al visitar el domicilio notaron la actividad sospechosa del yerno, fue crucial para alertar a las autoridades. Los oficiales de policía, respondiendo a un reporte de agresiones, se dirigieron al lugar y encontraron al sujeto en flagrancia, intentando sepultar el cuerpo. El hombre fue detenido inmediatamente, se le informaron sus derechos constitucionales y puesto a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.

Este caso ha conmocionado a la comunidad local y pone de relieve la alarmante persistencia de la violencia de género en la Ciudad de México. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ya ha iniciado una carpeta de investigación para esclarecer todos los detalles del crimen y determinar la responsabilidad penal del detenido. Se espera que en los próximos días se presenten cargos formales contra el acusado.

La investigación se centrará en reconstruir los hechos, recabar pruebas testimoniales y periciales, y determinar el móvil del feminicidio. Este trágico incidente subraya la necesidad de fortalecer las medidas de prevención y atención a las víctimas de violencia de género, así como de promover una cultura de respeto e igualdad.

Además de este caso, las autoridades capitalinas han intensificado los operativos de seguridad en diversas alcaldías, como parte del programa “La Noche es de Todos”, que ha resultado en la sanción de 39 negocios durante los últimos dos fines de semana, incluyendo clausuras, suspensiones y detenciones. Este operativo busca garantizar la seguridad ciudadana y combatir la delincuencia en la Ciudad de México.

En otros acontecimientos recientes, la candidata a la presidencia, Claudia Sheinbaum, inauguró el Tren Felipe Ángeles, dando inicio a la ruta Buenavista-AIFA con un viaje inaugural de 45 minutos. Este nuevo servicio ferroviario busca mejorar la conectividad y facilitar el acceso al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

Asimismo, se ha generado interés en el mundo del entretenimiento y los videojuegos con la figura de Cole Tomas Allen, el hombre que irrumpió en la cena de corresponsales de la Casa Blanca, y su perfil como profesor y diseñador de videojuegos. Finalmente, los aficionados al deporte esperan con entusiasmo el evento Supernova Genesis 2026, que se llevará a cabo en la Arena Ciudad de México, con peleas que se podrán seguir en vivo





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