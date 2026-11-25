ONU Mujeres y la UNODC publican cifras de 47 mil mujeres asesinadas por familiares en 2025. El hogar sigue siendo el lugar más peligroso para las mujeres, con África liderando las tasas de mortalidad por género.

Las estimaciones oficiales publicadas el 25 de noviembre por ONU Mujeres y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ( UNODC) revelan una crisis sanitaria global sin precedentes. Durante el año 2025, alrededor de 78 mil mujeres y niñas fueron asesinadas intencionalmente en todo el mundo. De estas víctimas totales, aproximadamente 47 mil corresponden a femicidios cometidos por sus parejas o integrantes de su familia, lo que representa el 60 por ciento del total de homicidios con motivo de género.

Cada día, un promedio de 129 mujeres y niñas mueren a manos de su círculo íntimo. Estas cifras confirman que el hogar continúa siendo el entorno más letal para las mujeres, un patrón que apenas ha variado en los últimos años a pesar de los esfuerzos internacionales. La información se presentó con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, marcando un punto crítico en la lucha global contra la impunidad.

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África lidera tasas de mortalidad por pareja

El continente africano registró en 2025 la mayor tasa de mujeres y niñas asesinadas por sus parejas o familiares, con un índice de 2.9 víctimas por cada 100 mil mujeres. Aunque las tasas generales de homicidio han disminuido a escala mundial, los asesinatos de mujeres por razones de género presentan un descenso significativamente más lento y alarmante.

La comparación histórica entre 2010 y 2025 muestra disparidades regionales claras. En América, las tasas de homicidio disminuyeron casi dos veces más rápido que las de feminicidio, mientras que en Europa la reducción fue a un ritmo aproximadamente 1.5 veces mayor que la de los femicidios. Esta evidencia indica que la violencia estructural contra las mujeres es más resistente a las tendencias generales de reducción de la criminalidad violenta.

Contexto de datos y prevención sistemática

En 2024, Naciones Unidas estimó que alrededor de 50 mil mujeres y niñas habían sido asesinadas por sus parejas o familiares. Aunque la cifra correspondiente a 2025 es inferior, ONU Mujeres y la UNODC advierten que la diferencia responde en gran medida a cambios en la disponibilidad de datos nacionales y no representa necesariamente una disminución real de la violencia feminicida.

Los organismos alertan sobre las dificultades inherentes para dimensionar este fenómeno debido a las limitaciones crónicas en el registro de casos en muchas regiones. ONU Mujeres subraya que el feminicidio rara vez constituye un hecho aislado; en numerosos casos, es la culminación de un periodo prolongado de amenazas, agresiones y maltrato previo. La mayoría de las mujeres que experimentan violencia física o sexual nunca solicitan ayuda a sus familiares, comunidades o autoridades, debido a los obstáculos sistémicos que enfrentan para hacerlo.

Campaña simbólica y compromisos globales

Para visibilizar la dimensión de la violencia feminicida, ONU Mujeres instaló 129 banderas naranjas en la sede de Naciones Unidas en Nueva York. Cada bandera representa a una mujer o niña asesinada diariamente por su pareja o algún integrante de su familia. Esta intervención artística y política reunió a 129 mujeres de distintas generaciones y orígenes en un acto colectivo de solidaridad y memoria que buscó atraer la atención de la prensa internacional.

Sima Bahous, directora ejecutiva de ONU Mujeres, afirmó que es imperativo garantizar que las mujeres y niñas puedan denunciar la violencia de forma segura, acceder a la protección y recibir apoyo antes de que sea demasiado tarde. Por su parte, Monica Juma, directora ejecutiva de la UNODC, llamó a fortalecer las estrategias de prevención, transformar las normas sociales que toleran la violencia e invertir en programas especializados para proteger a las víctimas.

Con esta iniciativa, ONU Mujeres dio inicio a los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género, que se desarrollaron del 25 de noviembre al 10 de diciembre. La campaña de este año centró sus esfuerzos en garantizar el acceso a la justicia, proteger a las sobrevivientes y poner fin a la impunidad. Las instituciones instaron a los gobiernos, las organizaciones sociales y otros sectores a fortalecer los mecanismos de prevención, protección y acceso a la justicia para evitar que las señales de alerta terminen en nuevas víctimas de feminicidio.