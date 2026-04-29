Feministas exigen despenalización total del aborto en la Ciudad de México

Organizaciones feministas se manifestaron frente al Congreso de la Ciudad de México para demandar la eliminación del delito de aborto del Código Penal, argumentando que debe ser tratado como un servicio de salud y un derecho garantizado. La protesta coincide con el 19 aniversario de la despenalización parcial del aborto en la capital.

En el marco del 19 aniversario de la despenalización parcial del aborto en la Ciudad de México, diversas organizaciones feministas se manifestaron a las afueras del Congreso de la Ciudad de México para entregar una petición formal a Jesús Sesma Suárez, presidente de la Mesa Directiva, con el objetivo de eliminar el delito de aborto del Código Penal.

Durante la protesta, las colectivas señalaron que el aborto no debe seguir tratándose como un asunto penal, sino como un servicio de salud y un derecho que debe garantizarse plenamente. Las manifestantes criticaron que la iniciativa para avanzar en la despenalización total del aborto ha permanecido congelada durante los últimos dos años, a pesar de las exigencias de la sociedad civil.

Fernanda Castro, oficial de incidencia del Grupo de Información en Reproducción Elegida, explicó que mantener el delito en el Código Penal perpetúa estigmas y desigualdades. Reproduciendo estigmas y, por lo tanto, criminalización y, por lo tanto, discriminación de género, afirmó. Añadió que, aunque actualmente el aborto es legal hasta las 12 semanas de gestación, el marco legal sigue siendo insuficiente frente a las realidades de las personas gestantes.

Lo que provoca este Código es que, a pesar de que se permite el aborto voluntario hasta las doce semanas, recordemos que las mujeres y las personas con capacidad de gestar abortan por diversas razones y a veces es porque simplemente no quieren maternar, dijo. Indicó que desde enero de 2015 hasta febrero de este año se tienen mil 587 carpetas de investigación y averiguaciones previas por aborto en la capital.

Jesús Sesma recibió la petición y aseguró que será turnada a las instancias correspondientes dentro del Congreso. Tienen ustedes la garantía de que en el Congreso se abrirá el debate, que se vote conforme a la disposición y la voluntad de cada legislador, declaró. Sobre esta manifestación, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, resaltó que las diputadas están escuchando más voces. Es un proceso que está en el Congreso de la ciudad.

No estoy muy enterada de cómo van en este tema; voy a investigar con las diputadas, dijo. La protesta se enmarca en un contexto de lucha por los derechos reproductivos en México, donde el aborto sigue siendo un tema controvertido y polarizante.

A pesar de los avances legales en la Ciudad de México, en el resto del país el aborto sigue siendo ilegal en la mayoría de los estados, lo que genera desigualdades en el acceso a servicios de salud reproductiva. Las organizaciones feministas exigen que el Estado garantice el derecho al aborto seguro y legal en todo el territorio nacional, sin estigmatización ni criminalización.

Además, piden que se fortalezcan los servicios de salud pública para brindar atención integral a las personas que deciden abortar, incluyendo asesoría médica, psicológica y social. La lucha por la despenalización total del aborto en México es parte de un movimiento global por los derechos reproductivos, que busca garantizar la autonomía corporal y la igualdad de género.

En este sentido, las manifestaciones en la Ciudad de México son un llamado a la acción para avanzar en la protección de los derechos humanos de las mujeres y las personas con capacidad de gestar





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