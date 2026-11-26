La Fundación FEMPR organiza su 15º Congreso Anual el 6 de diciembre en San Juan. Con conferencias sobre prevención de caídas y ciencia, fortalece la red de apoyo.

La Fundación de Esclerosis Múltiple de Puerto Rico, reconocida por sus siglas como FEMPR, ha anunciado la programación oficial para la celebración de su 15.º Congreso Anual. Este encuentro educativo y científico se llevará a cabo el domingo 6 de diciembre de 2026, marcando una fecha importante en el calendario de salud comunitaria para la isla. El evento está diseñado específicamente para reunir a pacientes, familiares y cuidadores en un espacio dedicado al aprendizaje continuo y al fortalecimiento de las redes de apoyo emocional.

Programación y Temas Clave del Encuentro

La jornada del 6 de diciembre inicia a las 9:00 a. m. en el Centro de Banquetes Los Chavales, ubicado en San Juan. La agenda está estructurada para ofrecer herramientas prácticas y conocimiento actualizado a quienes conviven con enfermedades neurológicas. Entre los temas centrales se encuentran la prevención de caídas, la actualización científica más reciente y testimonios de vida real que inspiran resiliencia. Este enfoque integral busca abordar no solo los aspectos médicos, sino también la calidad de vida diaria de los asistentes.

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Prevención de Caídas y Actualización Científica

Una de las conferencias destacadas es "Mantente firme sobre tus pies: consejos para la prevención de caídas en EM y NMOSD". Esta sesión será impartida por el Dr. José Pizarro-Otero, quien proporcionará recomendaciones específicas y prácticas para minimizar riesgos. La presentación se centra en las condiciones de esclerosis múltiple y la neuromielitis óptica espectral, ofreciendo estrategias concretas para mejorar la estabilidad y seguridad física de los pacientes durante su rutina diaria.

Paralelamente, el Dr. Ángel Chinea-Martínez liderará una presentación sobre la actualización científica. En esta sesión, el doctor compartirá experiencias de la organización en encuentros internacionales relacionados con la investigación. El objetivo es traducir los avances más recientes en el conocimiento científico sobre estas condiciones neurológicas en información accesible. Esto permite a la comunidad local estar al día con los estándares globales de tratamiento y manejo de enfermedades crónicas.

El Papel Fundamental de las Redes de Apoyo

La FEMPR ha enfatizado que el acompañamiento familiar es un componente vital en los procesos de adaptación y bienestar de los pacientes. En este sentido, la organización destaca la importancia de generar espacios que acerquen información de salud a los familiares, especialmente cuando las condiciones requieren seguimiento médico continuo. La visibilización del trabajo de las organizaciones comunitarias es clave para promover la educación y el acceso a recursos que mejoren la vida de las personas con enfermedades crónicas.

La programación también incluye la participación de un ponente que compartirá su experiencia de vida personal. Este testimonio busca transmitir un mensaje de fortaleza, aprendizaje y acompañamiento a quienes enfrentan estas condiciones y a sus familias. El espacio tiene como propósito principal recordar a los asistentes que los pacientes y los cuidadores no tienen que recorrer este camino solos, reforzando la idea de comunidad y solidaridad frente a los desafíos de salud.

Información Práctica para Participantes y Registro

Para aquellos interesados en obtener información adicional y confirmar su participación en el 15.º Congreso Anual, la FEMPR ha habilitado canales de comunicación directos. Las personas pueden contactar a la organización a través del teléfono 787-723-2331. Además, existe la opción de enviar correos electrónicos a la dirección info@ para resolver dudas específicas sobre la logística del evento, las sesiones programadas o los requisitos de asistencia.

La celebración del evento coincide con la relevancia del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, que se conmemora el jueves 26 de noviembre en Puerto Rico. Esta fecha sirve como un recordatorio anual de la importancia de las familias, los cuidadores y las redes de apoyo. Desde el sector de la salud pública, se valora la labor de instituciones como la FEMPR al trabajar para cerrar brechas en el conocimiento y ofrecer acompañamiento profesional y humano a la comunidad afectada por estas condiciones neurológicas.