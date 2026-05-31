Fenece plazo para ratificar juicio político contra Maru Campos; queda sin efecto

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, informó que venció el plazo para ratificar la solicitud de juicio político contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, por lo que la petición queda sin efecto.

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán , informó que el plazo para ratificar la solicitud de juicio político en contra de la gobernadora de Chihuahua , Maru Campos , venció sin que los diputados locales promoventes cumplieran con dicho requisito.

En consecuencia, la petición presentada el pasado martes por once legisladores de la entidad queda sin efecto legal, según explicó la propia López Rabadán en declaraciones a medios locales. La solicitud original se basaba en la presunta participación de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos en un operativo de seguridad en territorio chihuahuense, lo que habría vulnerado la soberanía nacional.

Sin embargo, los diputados locales tenían un plazo de tres días, del 26 al 29 de mayo, para ratificar el documento ante la Cámara de Diputados, requisito indispensable para que el proceso prosiguiera. Al no concretarse la ratificación, la solicitud se considera no presentada, según la normatividad aplicable. López Rabadán subrayó que formalmente ya no existe una solicitud de juicio político contra la gobernadora Campos.

Este hecho deja sin efecto las acusaciones que habían generado controversia política en el estado, donde el partido Acción Nacional gobierna desde hace varios años. La decisión de no ratificar la solicitud podría interpretarse como una falta de sustento o de voluntad política por parte de los promoventes, o bien como un reconocimiento de que las pruebas presentadas no eran suficientes para sostener un proceso de esta naturaleza.

El juicio político es un mecanismo constitucional previsto para sancionar a servidores públicos que incurran en actos u omisiones que atenten contra el interés público. En este caso, la gobernadora Maru Campos, quien asumió el cargo en 2021, ha enfrentado diversos señalamientos durante su gestión, pero hasta el momento no ha sido formalmente procesada por ninguna falta grave. Con la no ratificación de la solicitud, el episodio parece cerrarse, al menos en el ámbito federal.

La noticia ha generado reacciones encontradas. Mientras algunos sectores consideran que se trata de un obstáculo para la rendición de cuentas, otros opinan que la falta de ratificación evidencia la debilidad de las acusaciones. Por su parte, el gobierno de Chihuahua no ha emitido un comunicado oficial al respecto, pero se espera que en los próximos días la gobernadora se pronuncie sobre el tema.

En el contexto político nacional, este caso resalta la importancia de los procedimientos legislativos y la necesidad de que las acusaciones contra funcionarios públicos cuenten con el respaldo suficiente para ser procesadas. La Cámara de Diputados, como órgano revisor, actúa conforme a la ley y solo puede dar curso a aquellas solicitudes que cumplan con todos los requisitos formales, incluida la ratificación oportuna.

Con esta determinación, queda en evidencia que, más allá de las controversias políticas, el marco jurídico mexicano establece mecanismos claros para evitar que se utilicen figuras como el juicio político de manera frívola o sin el debido sustento. La decisión de los diputados locales de no ratificar su propia solicitud podría interpretarse como un reconocimiento implícito de que las acusaciones no tenían la solidez necesaria para prosperar.

En resumen, la no ratificación de la solicitud de juicio político contra Maru Campos representa un cierre temporal a este capítulo, aunque no descarta que en el futuro puedan presentarse nuevas acusaciones con mayores elementos probatorios. Por ahora, la gobernadora de Chihuahua continúa en el cargo sin enfrentar un proceso de destitución en el ámbito federal





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