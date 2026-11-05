Fer Carnal anuncia la muerte de Tumbaburros tras 18 años de amistad

El influencer Fer Carnal rompe silencio sobre el fallecimiento de su perro Tumbaburros en Puebla. Conoce los detalles del adiós emocional y su legado.

El creador de contenido Fer Carnal ha compartido públicamente la dolorosa noticia del fallecimiento de su compañero canino más querido, Tumbaburros. A través de sus redes sociales, el influencer broke en llanto al despedirse de su mejor amigo, expresando el impacto emocional que esta partida tiene sobre su vida diaria y su carrera digital.

El adiós emotivo de Fer Carnal

Fer Carnal rompió el silencio en sus plataformas digitales para comunicar la partida de Tumbaburros, un hecho que lo dejó en shock total. El creador de contenido, reconocido por transmitir una energía alegre y humorística a su audiencia, dejó ver su vulnerabilidad al admitir que no sabía cómo escribir la despedida debido a su profundo dolor.

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La publicación acompañada de una fotografía muestra a Fer Carnal junto a su amigo peludo, capturando el momento de la ruptura. Sus seguidores, quienes se habían conectado emocionalmente con el perro a través de sus videos, quedaron conmovidos ante la transparencia del influencer sobre su estado emocional actual.

Detalles del fallecimiento y la historia

Tumbaburros contaba con 18 años de edad al momento de su muerte, una longevidad impresionante para un canino. Desde San Andrés Cholula, Puebla, el lugar donde ocurrieron los hechos, Fer Carnal explicó que el animal había dado todo lo que pudo durante su vida.

El influencer mencionó que en años de perro, Tumbaburros equivaldría a tener 100 años de experiencia vital. Aunque no se ha confirmado oficialmente la causa de la muerte, se especula que podría deberse a causas naturales asociadas a su avanzada edad y salud frágil.

El vínculo entre el influencer y su mascota

La relación entre Fer Carnal y Tumbaburros comenzó en el año 2022, cuando el creador de contenido se encontraba en la esquina de un lugar que visitaba. Desde el primer día, el perro demostró ser excepcionalmente leal y cariñoso, creando un lazo indisoluble con su dueño.

Este vínculo se manifestó en una conexión profunda con la audiencia, quienes sentían que conocían personalmente a Tumbaburros gracias a su presencia constante en el contenido generado. Detrás de cada video y visita, existía un compañero de vida que llenaba los momentos de alegría inolvidable para ambos.

Legado y próximos pasos del influencer

Fer Carnal ha expresado su intención de compartir material inédito para honrar la memoria de su mejor amigo. Aunque grabó numerosos videos con Tumbaburros que no publicó inicialmente en sus redes, ahora planea subir aquellos registros que capturan la esencia de su convivencia.

El influencer también mostró un peluche con la cara del perro y reveló que lleva su imagen tatuada en la espalda, asegurando que siempre estará con él. Aunque no sabe cómo serán los días sin la presencia de Tumbaburros, se compromete a hablar de su recuerdo cuando el dolor lo permita, garantizando que su legado perdure en su comunidad digital.