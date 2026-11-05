Feria de la Mezclilla 2026: Calendario, Artistas y Horarios en Nextlalpan

Descubre todo sobre la Feria de la Mezclilla 2026 en Nextlalpan. Conoce la cartelera de conciertos gratuitos, horarios diarios detallados y la sede del evento.

El Ayuntamiento de Nextlalpan ha confirmado el calendario oficial para la vigésima octava edición de la Feria de la Mezclilla 2026. Este evento anual se celebrará del 13 al 22 de noviembre de 2026 en el municipio de Nextlalpan, ubicado en el norte del Estado de México. La cita cultural y comercial ofrecerá diez días de actividades que combinan la venta de ropa, la tradición local y una significativa cartelera musical.

Cartelera Musical y Conciertos Gratuitos

La música será el eje central de esta edición, con presentaciones totalmente gratuitas en el Teatro del Pueblo. La cartelera incluye artistas reconocidos internacionalmente como Gabito Ballesteros, Gloria Trevi y Alejandra Guzmán. Otros participantes confirmados son Santa Fe Klan, Horóscopos de Durango, Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho, Guardianes del Amor, Diego Morán, Los Yaguarú y El Mimoso. Los conciertos se realizarán durante los diez días del mes de noviembre, atrayendo a visitantes de diversas regiones.

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Tradición Industrial de Nextlalpan

Nextlalpan es reconocido históricamente por su fuerte vínculo con la fabricación y comercialización de prendas de mezclilla. Desde 1940, esta industria textil se ha consolidado como una de las principales fuentes de empleo para la población local. Actualmente, alrededor de 250 familias del municipio están directamente vinculadas a este sector económico. La feria sirve como plataforma para exhibir y vender estas prendas, manteniendo viva la herencia artesanal de la región.

Horarios Oficiales por Día

Los horarios de apertura varían según el día de la semana para adaptarse a la afluencia de visitantes. El programa oficial del Ayuntamiento detalla las siguientes franjas horarias para cada jornada: el 13 de noviembre de 17:00 a 21:00 horas; el 14 y 15 de noviembre de 08:00 a 21:00 horas; el 16 de noviembre de 09:00 a 21:00 horas. Las siguientes jornadas tienen horarios matutinos o vespertinos específicos.

Continuando con el calendario, el 17 de noviembre el evento comenzará a las 15:00 horas hasta las 21:00 horas. El 18 de noviembre la apertura será a las 14:30 horas y cerrará a las 21:00 horas. El 19 de noviembre se mantiene el horario de 15:00 a 21:00 horas. La semana final presenta horarios matutinos extendidos: el 20 de noviembre de 09:00 a 21:00 horas; el 21 de noviembre de 10:00 a 21:00 horas; y el 22 de noviembre, día de clausura, de 07:00 a 21:00 horas.

Igualdad de Género en el Festival

Un aspecto destacado de la programación musical es la prominente participación femenina entre los artistas principales. Gloria Trevi y Alejandra Guzmán lideran la lista de solistas femeninas confirmadas, mientras que Santa Fe Klan, conocido por su fusión de rap y rock, también estará presente. Esta diversidad de géneros y géneros artísticos busca ofrecer una experiencia cultural completa que atraiga a diferentes demografías de visitantes durante todo el período de la feria.