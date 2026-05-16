Feria del Tamal y Pan de Pulque 2026 en Ramos Arizpe

Durante el fin de semana en Ramos Arizpe, la actividad en la plaza principal continuará con la Feria del Tamal y Pan de Pulque 2026.

La actividad en la plaza principal de Ramos Arizpe continuará durante este fin de semana con la realización de la Feria del Tamal y Pan de Pulque 2026, evento que reúne oferta gastronómica, música en vivo , actividades culturales y una exhibición de automóviles clásicos.

Luego de arrancar actividades este viernes, la feria permanecerá abierta sábado y domingo frente a la Presidencia Municipal, donde decenas de comerciantes y emprendedores instalaron sus espacios para ofrecer productos elaborados en la región. Desde las 12:00 horas, familias y visitantes podrán recorrer los distintos módulos colocados en la explanada principal, donde participan más de 50 expositores dedicados a la venta de tamales, pan de pulque, antojitos y diversos artículos regionales.

Entre los productos que forman parte de la muestra destacan distintas variedades de tamales y pan tradicional, además de mercancía elaborada por productores y pequeños comerciantes locales que buscan impulsar sus ventas durante el evento





vanguardiamx / 🏆 4. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Feria Tamal Pan De Pulque Gastronomía Música En Vivo Artículos Regionales Exposición De Autos Clásicos Actividades Culturales

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Fort Lauderdale, “Capital Mundial de la Vela”, sede de la feria turística IPW 2026La IPW (International Pow Wow) es la feria de turismo líder que impulsa el turismo internacional Estados Unidos, contando con el apoyo de la U.S. Travel Association (Asociación de Viajes de Estados Unidos) la cual representa a todos...

Read more »

TecNM-Saltillo transforma su plaza central en laboratorio abierto con Feria de la CienciaDoce equipos exhibieron experimentos, aplicaciones y modelos académicos para fortalecer la formación en ingenierías

Read more »

Motley Crue tocará gratis en en la Feria Nacional Potosina de MéxicoEl anuncio fue realizado por el gobernador de la entidad, Ricardo Gallardo Cardona, a través de una publicación en sus redes sociales

Read more »

Exhibirán autos clásicos en la Feria del Tamal y Pan de Pulque 2026 en Ramos ArizpeEl evento se llevará a cabo el domingo 17 de mayo en la Plaza Principal

Read more »