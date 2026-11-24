Conoce los días festivos oficiales en México para diciembre 2026 y enero 2027. Detalles sobre el pago por trabajar en días inhábiles y derechos laborales.

Las autoridades laborales establecen que tanto el 25 de diciembre de 2026 como el 1 de enero de 2027 constituyen días de descanso obligatorio para los trabajadores en México. Esta normativa legal garantiza que los empleados tengan derecho a disfrutar de días de descanso remunerados durante estas fechas clave del calendario.

Derecho a descanso remunerado en fechas clave

La legislación vigente establece claramente que los trabajadores tienen derecho a descansar con goce de sueldo en las fechas mencionadas. Si una empresa requiere que un empleado laborar durante estos días específicos, la institución empleadora está obligada a proporcionar una remuneración adicional como compensación legal. Este mecanismo financiero protege los ingresos laborales durante periodos de alta significación cultural y familiar.

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Puentes festivos y planificación familiar

El calendario oficial de celebraciones decembrinas permite a los trabajadores disfrutar de dos fines de semana largos consecutivos. El primer periodo largo se extenderá desde el viernes 25 de diciembre hasta el domingo 27 de diciembre de 2026. Esta estructura beneficia principalmente a quienes tienen asignados habitualmente los sábados y domingos como días de inactividad laboral.

El segundo periodo de descanso largo está programado para el viernes 1 de enero hasta el domingo 3 de enero de 2027. Aunque esta fecha corresponde oficialmente al nuevo año, forma parte integral del ciclo de festividades finales de 2026. Los empleados que no trabajan los fines de semana podrán extender su descanso desde el jueves 24 de diciembre si sus empleadores lo autorizan voluntariamente.

Claridad sobre fechas no inhábiles

Es fundamental distinguir entre días inhábiles oficiales y otras fechas decembrinas. El 12 de diciembre, conocido como la Virgen de Guadalupe, no está reconocido como día de descanso obligatorio en la ley. Aunque tiene gran relevancia religiosa y cultural, las empresas pueden suspender actividades o reducir horarios por decisión interna, pero no existe una obligación legal al respecto.

De manera similar, el 24 de diciembre (Nochebuena) y el 31 de diciembre (Nochevieja) no son días festivos oficiales. La suspensión de labores en estos días depende exclusivamente de las políticas corporativas, los contratos colectivos o los acuerdos entre patrones y trabajadores. Laborar en estas fechas no genera automáticamente derecho a pago por día festivo, aunque sí podrían corresponder horas extras según la normativa aplicable.