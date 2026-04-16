Fernando Bonilla exige a partido político dejar de usar su imagen para fines electorales

El actor mexicano Fernando Bonilla, protagonista de La Oficina, se molestó y desvinculó públicamente de un partido político por utilizar su imagen sin autorización en una campaña propagandística.

El reconocido actor mexicano Fernando Bonilla , quien ha alcanzado gran popularidad por su papel protagónico como Jero en la exitosa serie de Amazon Prime Video La Oficina , se ha visto envuelto en una controversia que rápidamente escaló a las redes sociales. La polémica surgió cuando el artista descubrió que su imagen estaba siendo utilizada sin su consentimiento para fines de promoción política por parte de un partido de oposición. Bonilla, visiblemente indignado, no tardó en alzar la voz para desvincularse públicamente de cualquier asociación con la agrupación política, exigiendo de manera contundente que su rostro y su trabajo artístico no volvieran a ser explotados con fines electorales o propagandísticos.

La raíz del descontento del actor se encuentra en una publicación realizada por el partido político en cuestión, el cual intentó capitalizar la popularidad y el alcance que ha obtenido la versión mexicana de The Office. Aprovechando la tendencia viral generada por la serie, la organización política difundió un meme que incluía una imagen de Bonilla caracterizado como su personaje Jero, con la clara intención de subirse a la ola de comentarios y popularidad. Sin embargo, para el actor, esta acción representó un flagrante uso indebido de su imagen y una manipulación de su trayectoria profesional para promover un mensaje y unos ideales que le son completamente ajenos y, según sus propias palabras, cuestionables.

Fernando Bonilla considera que la utilización de su imagen en contextos políticos no es un asunto trivial, y su respuesta en redes sociales reflejó la profunda molestia que esta situación le generó, siendo especialmente enfático y directo al expresar su desaprobación.

La declaración del actor, que rápidamente se volvió viral, contenía un mensaje claro y directo hacia la organización política. En un tuit que acompañaba una captura de pantalla de la publicación del partido, Bonilla escribió: Oigan, @MovCiudadanoMX, ahí les encargo que en su perra vida vuelvan a usar mi jeta para sus chingaderas. Esta contundente expresión, cargada de frustración y enfado, dejó patente su total rechazo a ser utilizado como herramienta de propaganda.

El incidente pone de manifiesto la creciente preocupación de las figuras públicas por el control y la protección de su imagen en la era digital, especialmente ante la facilidad con la que el material gráfico y audiovisual puede ser replicado y difundido, a menudo sin el debido respeto por los derechos de autor o la privacidad de las personas. La respuesta de Bonilla subraya la importancia de obtener consentimientos explícitos antes de utilizar la imagen de personalidades públicas para cualquier tipo de campaña o promoción, sean estas de índole comercial, artística o política





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