El actor Fernando Bonilla se siente orgulloso de ser parte de la serie La oficina, pero también enfatiza la importancia de no dejar que los políticos se apropien de la cultura popular para fines políticos.

El actor Fernando Bonilla reclama su derecho a opinar sobre la vida pública y critica a los políticos que se apoderan de símbolos ajenos para hacer propaganda.

En un momento en que la serie La oficina ha alcanzado gran popularidad en México, Bonilla se siente orgulloso de ser parte de ella, pero también enfatiza la importancia de no dejar que los políticos se apropien de la cultura popular para fines políticos. El actor, quien ha pasado de tener un perfil bajo a ser un rostro reconocido en la sociedad mexicana, ha recibido un ascenso inesperado desde que su personaje, Jerónimo Ponce III, se convirtió en el gerente regional de Jabones Olimpo en la versión mexicana de la serie.

Sin embargo, Bonilla sabe que el lenguaje cuenta y que los políticos buscan apropiarse de símbolos ajenos para hacer propaganda. Por eso, cuando Movimiento Ciudadano usó la imagen de Jerónimo en redes, marcó un límite: una cosa es que el público adopte la serie y otra que un partido la use para hacer proselitismo. El actor enfatiza que es importante que los ciudadanos no renuncien a discutir la vida pública, aunque esa discusión venga acompañada de ruido, etiquetas o reclamos.

También destaca la importancia de ejercer la ciudadanía y opinar, criticar y debatir sobre la vida pública del país





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