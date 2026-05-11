Fernando Farías Laguna traslada a Servicio Penitenciario Federal por huachicol fiscal

El contralmirante Fernando Farías Laguna, acusado en México por delitos fiscales, fue trasladado al Servicio Penitenciario Federal de Argentina, donde permanecerá bajo custodia estricta hasta que se resuelva su situación migratoria y judicial.

El contralmirante Fernando Farías Laguna, en manos de autoridades argentinas por su acusación en México por huachicol fiscal , fue trasladado al Servicio Penitenciario de Argentina, donde se mantendrá bajo custodia estricta hasta que se resuelva su situación migratoria y judicial.

Así lo informó el Servicio Penitenciario Federal de Argentina (SPF) a través de un video que publicó en sus redes sociales, el cual muestra el fuerte dispositivo de seguridad por el cual el contralmirante (actualmente en proceso de baja) es trasladado a sus instalaciones





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