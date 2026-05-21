Fernando Gorriarán, líder y héroe de Tigres, extiende contrato en el club hasta 2029

Diversos reportes indican que Fernando Gorriarán, el capitán número 1 de Tigres y uno de sus titulares, ha extendido su contrato en el club hasta el año 2029.

y desde la directiva están trabajando para que los jugadores que el estratega considera fundamentales en su proyecto, sigan ligados a la institución. De esta manera, el cuadro universitario club no oficializó detalles concretos sobre su extensión de contrato , diversos reportes apuntan a que el uruguayo extendió su vínculo con Tigres hasta el año 2029, asegurando su continuidad por 3 años más en San Nicolás.

"La garra charrúa, Perfil Tigre y liderazgo de Fernando Gorriarán, listos para seguir haciendo historia en Tigres" , fue lo que publicó el conjunto universitario en sus redes sociales para comunicar la continuidad de su primer capitán. (hasta 2027) para acordar su permanencia por más tiempo con los Felinos. El futbolista charrúa se suma a Jesús Garza (2029), Diego Lainez (2029), Juan Pablo Vigón (2027) y el mismo Guido Pizarro (2027), quienes son los elementos principales del proyecto del argentino.

Efraín Juárez lo ayudó y hoy Brasil lo convocó para la Copa Mundial de la FIFA 2026 En redes sociales, el experimentado mediocampista le dejó un sentido mensaje a todos los aficionados del cuadro auriazul: "Hola Incomparables, estoy acá para comunicarles que esta historia continúa, que estoy muy feliz, muy contento, con la misma alegría desde el primer día que llegué acá a la ciudad, de portar estos colores, de poder defender a la mejor afición del país.

Ha sido un camino en el que nos ha tocado las buenas y las no tan buenas, ojalá que en este tiempo que nos queda poder seguir construyendo las alegrías que ustedes se merecen, competir como el equipo se merece competir, seguir respetando los valores que nos han inculcado desde que llegamos, y a la gente nueva que llega también, lo que representará ser jugador de esta institución y poder defender a la mejor afición del país", cerró. Esta noticia llega de gran manera en la antesala de lo que será sumar un posible título internacional para los Felinos.

El próximo sábado 30 de mayo, los dirigidos por Pizarro deberán enfrentar a





AztecaDeportes / 🏆 32. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Colombian Mayor Condena Murder of Doctor in Esthetic ClinicThe mayor of Bogota, Carlos Fernando Galan, has strongly condemned the murder of the doctor Yulixa Toloza in an illegal esthetic clinic of the city.

Read more »

Tigres UANL supera a Club América en un récord que todos los equipos quisieranLa U llega a un increíble récord gracias a la final de la Concachampions 2026

Read more »

ÚLTIMA HORA: Equipo de la Liga MX renueva a una de sus ESTRELLAS en plena semana de final del Clausura 2026Fernando Gorriarán; mediocampista uruguayo de los Tigres extendió su vínculo hasta diciembre de 2029 con el equipo regiomontano.

Read more »

Nuevos lanzamientos de Ubisoft: Assassin's Creed, Far Cry y Ghost ReconUbisoft confirmó que los nuevos Assassin's Creed, Far Cry y Ghost Recon están en camino. Se espera que lleguen en el año fiscal 2027-2028 y 2028-2029. La adaptación de la saga de Far Cry, la serie live-action de Netflix, se ambientará en la Antigua Roma.

Read more »