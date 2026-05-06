Fernando Gorriarán sufre lesión en muslo izquierdo y deja a Tigres en alerta antes de la Final de la Concacaf Champions Cup

El mediocampista uruguayo Fernando Gorriarán abandonó el partido frente al Nashville por una molestia en el muslo izquierdo, generando preocupación en Tigres. Sin embargo, el jugador aclaró que la lesión no es grave y que se retiró por precaución. El equipo se prepara para la Final de la Concacaf Champions Cup y los Cuartos de Final de la Liga MX.

Las alarmas en Tigres se encendieron luego de que Fernando Gorriarán abandonara por lesión el campo en los primeros minutos del partido frente al Nashville en las Semifinales de vuelta de la Concacaf Champions Cup .

Fue a los 13 minutos cuando el mediocampista uruguayo se acercó al banquillo de los felinos para externar su molestia en el muslo izquierdo y de inmediato el cuerpo médico del equipo y el propio jugador decidieron que dejaría el encuentro. Ante esta situación, Fernando Gorriarán mostró preocupación y frustración, y cubrió su rostro con la playera de juego dejando entrever que podría estar fuera por varios días.

La baja del mediocampista se da en un momento en que los Tigres pelean por la Concacaf Champions Cup y por el campeonato del Clausura 2026, donde tienen un pie en las semifinales de la Liga MX. El siguiente compromiso de los felinos será este 9 de mayo frente a las Chivas en el partido de vuelta de los Cuartos de Final.

Tras la clasificación de Tigres a la Final de la Concacaf Champions Cup, Fernando Gorriarán habló con los medios y aclaró que su lesión no es grave. Fue una molestia que sentí y me salí por precaución, no es nada grave, aseguró el jugador de Tigres. Esta declaración alivió las preocupaciones de la afición, aunque el equipo sigue en alerta por la posible ausencia del uruguayo en los próximos partidos.

Los Tigres tendrán que planificar su estrategia sin contar con uno de sus jugadores clave en un momento crucial de la temporada. La dirección técnica ya evalúa alternativas para cubrir su posición y mantener el nivel competitivo del equipo. Mientras tanto, los seguidores de los felinos esperan con ansias el desarrollo de la lesión y la posible recuperación de Gorriarán para los partidos decisivos que se avecinan





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