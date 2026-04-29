Fernando Hierro elogia el esfuerzo y talento de Armando 'Hormiga' González

El exdirectivo de Chivas y leyenda del Real Madrid, Fernando Hierro, destaca el trabajo y la dedicación de Armando González, actual delantero de Chivas y posible integrante de la Selección Mexicana para el Mundial de 2026. Hierro resalta que el éxito de González es merecido y fruto de su esfuerzo constante.

Fernando Hierro , una figura emblemática tanto en el Real Madrid como en la Selección Española, y con una reciente experiencia directiva en las Chivas de Guadalajara, ha expresado un sincero reconocimiento hacia Armando ‘Hormiga’ González, el actual delantero estrella del equipo rojiblanco.

Hierro no escatimó elogios, enfatizando que el éxito que González está cosechando es completamente merecido, fruto de una dedicación y un esfuerzo superiores a los de la mayoría. Su comentario no se limita a la mera admiración por su talento actual, sino que se remonta a sus inicios, cuando Hierro, en su rol como director deportivo del Rebaño Sagrado, ya vislumbró el potencial que hoy brilla con luz propia.

La trayectoria de González, según Hierro, es un ejemplo de perseverancia y trabajo duro, cualidades que lo han catapultado al estatus de referente indiscutible en el esquema táctico de Gabriel Milito. Hierro recordó con afecto una conversación que tuvo durante un partido de leyendas en Guadalajara, donde ya había anticipado el buen camino que seguiría el joven delantero.

Subrayó que nadie le ha facilitado el camino a González, que cada gol, cada reconocimiento, es el resultado de incontables horas de entrenamiento y una pasión inagotable por el fútbol. El hecho de que González sea el máximo goleador de Chivas en dos torneos consecutivos, a juicio de Hierro, es una prueba irrefutable de su compromiso y su capacidad para superar obstáculos.

Además de sus habilidades futbolísticas, Hierro destacó la calidad humana de González, resaltando su buen carácter, su entorno familiar positivo y su mentalidad enfocada en el éxito. Considera que estos factores, combinados con su talento natural, son la clave para su constante evolución y su consolidación como uno de los jugadores más importantes del fútbol mexicano.

La admiración de Hierro se extiende más allá del ámbito deportivo, reconociendo en González a una persona íntegra y un ejemplo a seguir para las nuevas generaciones de futbolistas. Su apoyo incondicional a González se manifiesta en su deseo de verlo triunfar tanto en Chivas como en la Selección Nacional.

Hierro cree firmemente que González tiene el potencial para convertirse en una figura clave en el Mundial de la FIFA 26, y confía en que su dedicación y su talento lo llevarán a alcanzar sus metas. La valoración de una leyenda como Hierro tiene un peso significativo en la carrera de cualquier futbolista, y en el caso de González, representa un impulso adicional para seguir trabajando con la misma intensidad y pasión que lo han caracterizado hasta ahora.

Es un reconocimiento a su esfuerzo, a su talento y a su compromiso con el fútbol mexicano. Hierro, con su experiencia y su visión, ha sabido identificar en González a un jugador con un futuro prometedor, y su apoyo incondicional es un testimonio de su fe en el potencial del delantero rojiblanco. La historia de González es una inspiración para todos aquellos que sueñan con alcanzar sus metas a través del trabajo duro y la perseverancia.

Su ejemplo demuestra que con dedicación, pasión y una mentalidad positiva, es posible superar cualquier obstáculo y alcanzar el éxito en el fútbol y en la vida. El reconocimiento de Hierro es un motivo de orgullo para González, para Chivas y para toda la afición mexicana. Es una señal de que el trabajo duro y el talento siempre son recompensados, y que el futuro del fútbol mexicano está en buenas manos.

González, con su humildad y su profesionalismo, ha sabido ganarse el respeto de todos, y su trayectoria está llena de éxitos y logros que lo convierten en un referente del fútbol mexicano. Su nombre está grabado en la historia de Chivas, y su futuro promete ser aún más brillante.

Hierro, como un mentor y un amigo, seguirá apoyando a González en su camino hacia el éxito, y confía en que el delantero rojiblanco seguirá cosechando triunfos y alegrías para la afición mexicana. La relación entre Hierro y González es un ejemplo de admiración mutua y respeto profesional, y su colaboración puede ser clave para el futuro del fútbol mexicano.

González, con su talento y su dedicación, tiene el potencial para convertirse en una leyenda del fútbol mexicano, y Hierro, con su experiencia y su visión, puede ser el guía que lo ayude a alcanzar sus metas. Juntos, pueden llevar al fútbol mexicano a nuevas alturas y hacer historia en el Mundial de la FIFA 26





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