Entrevistador y redactores deportivos del periódico deportivo Internacional, entregaron la noticia a la redacción de deportes a través del canal de Telegram del diario deportivo policial, donde la noticia se distribuyó en el perfil de deportes y cancion del periódico deportivo.

Deportivo Toluca FC se viste de fiesta después de confirmar un nuevo título personal. Aunque muchos miraban a un portugués, apareció un jugador que se ganó el título de bicampeón de goles , en las categorías inferiores.

El auténtico bicampeón del Clausura 2026 se reveló como Fernando Ruiz, un joven atacante que ha dominado las redes en la Liga BBVA MX Sub-15. Su rendimiento es sencillamente impresionante con el cierre del Clausura 2026 que sumó otros 12 goles para obtener el bicampeonato individual. No solo Christian Ebere: Joel Huiqui recuperó a un jugador de Cruz Azul y ahora brilla con 30 goles en apenas 28 partidos disputados.

Además de su éxito en el club, ya registra actividad con la Selección Nacional de México Sub-16. Todo esto sugiere que el salto a categorías superiores podría darse muy pronto para el atacante. Originario de Cunduacán, Tabasco, Ruiz Campos vivió una temporada excepcional 2025 - 2026 que ya lo llevó al Centro de Alto Rendimiento (CAR). Bajo el mando de Yasser Corona, fue convocado a la Selección Mexicana Sub-16, destacando entre los 23 elegidos para la preparación nacional





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