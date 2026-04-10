FES Cuautitlán de la UNAM Condena el Asesinato de Estudiante: Exige Justicia y Esclarecimiento

La FES Cuautitlán de la UNAM lamenta profundamente la muerte de Joel Ulises, estudiante de la institución, quien falleció en un presunto asalto. La universidad exige a las autoridades una investigación exhaustiva y el castigo de los responsables. Se une al dolor de la familia y amigos.

La Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la Universidad Nacional Autónoma de México ( UNAM ) ha expresado su más enérgica condena ante los trágicos acontecimientos que resultaron en la pérdida de la vida de un miembro de su comunidad estudiantil. La institución, profundamente consternada, ha emitido un comunicado oficial manifestando su solidaridad y respeto al duelo de la familia y amigos de Joel Ulises , víctima de este lamentable suceso.

La FES Cuautitlán, junto con la comunidad universitaria en su totalidad, se une en el dolor, extendiendo sus condolencias y ofreciendo su apoyo incondicional en estos momentos de profunda tristeza. La noticia ha generado una ola de conmoción y pesar entre estudiantes, profesores y personal administrativo, quienes lamentan la pérdida de un compañero y amigo.\En su comunicado, la FES Cuautitlán ha demandado a las autoridades competentes el esclarecimiento inmediato de este crimen, ocurrido en la calle Narciso Mendoza, en el poblado de San Sebastián Xhala. La institución educativa ha enfatizado su absoluto rechazo a cualquier forma de violencia, instando a una investigación exhaustiva y eficaz que permita identificar y llevar ante la justicia a los responsables de este atroz acto. La comunidad universitaria exige que se aplique todo el rigor de la ley para que este crimen no quede impune. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ya se encuentra realizando las diligencias pertinentes para recabar pruebas, testimonios y cualquier evidencia que contribuya a la resolución del caso. Se espera que la investigación avance rápidamente para brindar respuestas a la familia de Joel Ulises y a la comunidad universitaria, que claman por justicia.\Según los primeros informes, los hechos ocurrieron el pasado jueves, cuando Joel Ulises Cristóbal Castillo se encontraba en las inmediaciones de la FES Cuautitlán. Las autoridades fueron alertadas por un joven herido por disparos de arma de fuego en la mencionada calle Narciso Mendoza. Sin embargo, al llegar los equipos de rescate, lamentablemente solo pudieron confirmar el fallecimiento del estudiante. La FGJEM está investigando el homicidio del estudiante, quien cursaba la licenciatura en Administración. Las primeras hipótesis sugieren que Joel Ulises fue atacado a balazos, presumiblemente durante un asalto. Este trágico evento ha generado una gran preocupación por la seguridad en la zona y ha puesto de manifiesto la necesidad de fortalecer las medidas de prevención y protección para la comunidad estudiantil. La FES Cuautitlán reitera su compromiso de colaborar con las autoridades en la investigación y de brindar apoyo a los familiares de la víctima en este difícil trance. La comunidad universitaria se mantiene unida en la búsqueda de justicia y en el recuerdo de Joel Ulises





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