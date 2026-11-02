Festival de la Catrina Ramos Arizpe atrae a más de 24 mil personas

Más de 24 mil asistentes celebraron el Día de Muertos en Ramos Arizpe con gastronomía local, arte y cultura durante tres días intensos.

La Plaza de Armas de Ramos Arizpe se transformó en un epicentro cultural vibrante durante las últimas fechas del mes de octubre. El Festival de la Catrina, acompañado de una callejoneada tradicional y la Feria del Tamal y Pan de Pulque, logró reunir a más de 24 mil personas en un evento que honró las raíces mexicanas.

Celebración masiva de tradiciones muerteceras

Del 30 de octubre al 1 de noviembre, la ciudad coahuilense acogió una programación extensa diseñada para mantener vivas las costumbres ancestrales. Familias de todas las edades participaron activamente en actividades que abarcaron desde presentaciones artísticas hasta exhibiciones de altares dedicados a los difuntos.

Also read Atienden fallas en infraestructura hidráulica y sanitaria de Ramos Arizpe

El objetivo central fue ofrecer espacios seguros y festivos para la convivencia comunitaria. La mezcla de música regional, bailes folclóricos y la decoración elaborada creó un ambiente inmersivo que atrajo a visitantes tanto locales como foráneos interesados en la riqueza cultural de la zona.

Impulso directo a la economía gastronómica

La Feria del Tamal y Pan de Pulque destacó como uno de los pilares económicos del festival. Comerciantes y emprendedores locales tuvieron la oportunidad de presentar sus productos tradicionales ante miles de consumidores concentrados en el primer cuadro de la ciudad.

Esta concentración de público generó ventas significativas para los vendedores ambulantes y establecimientos fijos. La oferta culinaria no solo deleitó el paladar de los asistentes, sino que también sirvió como plataforma de visibilidad para marcas emergentes de la región.

Colaboración institucional en la ambientación

Una particularidad notable de esta edición fue la participación directa de empleados y funcionarios municipales en la preparación del espacio. Estos trabajadores colaboraron activamente en la decoración y ambientación de la Plaza de Armas antes de la llegada del público.

Su esfuerzo permitió transformar el área pública en un escenario digno de recibir a la multitud. Esta intervención demostró un compromiso institucional tangible con la preservación del patrimonio cultural y la calidad de los eventos cívicos.

Impacto social y cierre exitoso del evento

El Gobierno Municipal resaltó que estas festividades cumplen una doble función: preservar tradiciones y fortalecer la economía local. Al promover el talento regional, se crea un ecosistema favorable para la supervivencia de pequeños negocios y artesanos.

Con una asistencia récord superior a las 24 mil personas, la edición 2026 concluyó tras tres jornadas intensas. El éxito del evento valida el modelo de integración entre cultura, gastronomía y participación ciudadana como motor de desarrollo social.