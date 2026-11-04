Festival de Música Morelia 2026: Asia y Europa en cartelera del 13 al 22 de noviembre

La 38 edición del Festival Miguel Bernal Jiménez celebra aniversarios diplomáticos con artistas asiáticos y europeos. Precios desde 400 pesos.

La 38 edición del Festival de Música de Morelia Miguel Bernal Jiménez se consolidará como un hito cultural significativo para el año 2026. El evento tendrá lugar entre el 13 y el 22 de noviembre, ofreciendo una programación diversa que fusiona sonidos globales en un solo escenario.

Protagonismo artístico del continente asiático

El continente asiático ocupará un lugar central en esta edición del festival. La dirección general ha confirmado la participación de músicos provenientes de China, Japón, India, Tailandia, Corea del Sur e Indonesia. Esta selección busca representar la riqueza sonora de la región ante el público michoacano.

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Verónica Bernal Vargas, directora general del Festival de Música de Morelia Miguel Bernal Jiménez, destacó la importancia de estos artistas internacionales. Señaló que la inauguración y clausura suelen ser los conciertos de mayor demanda debido a su alta calidad artística. No obstante, también resaltó el valor del carnaval barroco como un ensamble nómada de música contemporánea imperdible.

Aniversarios diplomáticos impulsan la programación

La celebración musical coincide con efemérides diplomáticas importantes para México. Se conmemoran 200 años de relaciones con Francia, 125 años con Austria y 60 años con Australia. Estos hitos históricos justifican la presencia de destacados intérpretes europeos y australianos en la cartelera oficial.

Francia será honrada con la presentación del poema Harmonic, que incluye un carnaval veneciano con acróbatas y cantantes de primer nivel. Austria tendrá representación mediante Liri Donca, violinista y pianista destacada. Australia participará con el Affinity Quartet, ganador del premio Melbourne y otros reconocimientos internacionales en el ámbito clásico.

Artistas destacados y premios internacionales

La lista de intérpretes incluye ganadores de prestigiosos concursos musicales. Aozhe Zhang, originario de China, llega tras ganar el 58º Premio Paganini. Sophie Lee, violinista estadounidense de origen coreano, es ganadora del Concurso Menuhin 2016 y abrirá el festival. Marcel Tadokoro, pianista japonés, representa el premio Santander de piano.

Estos nombres se suman a orquestas nacionales como la Nacional y la de Minería. Silvia Capellini, pianista italiana, cerrará el ciclo con un homenaje a Giuseppe Sinopoli. Este cierre espectacular se realizará en colaboración con el Liber Festival en el Teatro Morelos, asegurando un final de alto impacto para los asistentes.

Accesibilidad económica y actividades académicas

Los boletos para las funciones varían entre los 400 y los 1500 pesos mexicanos. Existe una política de descuento del 30 por ciento dirigida a personas de la tercera edad, maestros, alumnos y personas con discapacidad. Esta medida busca democratizar el acceso a la cultura clásica en la región.

Además de los conciertos pagados, casi el 50 por ciento de las presentaciones son gratuitas. El festival ofrece 11 clases magistrales abiertas a estudiantes mediante convocatoria. Estas actividades académicas complementan la oferta artística y fomentan la formación musical local.