Festival de moda y conciertos en el corazón de Ciudad de México

El pasado fin de semana en Ciudad de México se dieron eventos de moda y conciertos entre el Estadio GNP y su vecino, el Palacio de los Deportes.

El pasado fin de semana en Ciudad de México fue uno de los más eclécticos y entrópicos pero también de los más serendípicos. Entre la línea café del Metro de la Ciudad de México y en las inmediaciones de la estación Velódromo se recogieron los hechos y las personas en la Magdalena Mixhuca, cerca de un punto clave de la urbe destinado para los grandes espectáculos.

Todavía es hilarante cómo los mexicanos se burlan de su surrealismo. Se vendían colchones, tambores y refrigeradores en este titán del sentido común. Algunas de esas peculiaridades florecieron entre el gentío que el sábado reciente comenzó a irrigar esta zona, en la que las palabras vial y caos ya eran más que complementos. Tres eventos ocurrieron a la vez en la zona entre el Estadio GNP y su vecino, el Palacio de los Deportes





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