Festival de Poesía 2026 en Puebla honra a Jaime Reyes y Ricardo Castillo

El Festival de Poesía 2026 en Puebla celebra el quincuagésimo aniversario de obras clave de la literatura mexicana y promueve la lectura crítica.

El Seminario de Cultura Mexicana y la Universidad de las Américas Puebla anunciaron la celebración del Festival de Poesía 2026. Este evento cultural se llevará a cabo del 4 al 6 de noviembre en la ciudad de Puebla. El propósito central es reflexionar sobre el valor de la lírica en la era digital y su impacto en las nuevas generaciones.

La poesía frente a la inteligencia artificial

Gabriel Wolfson Reyes, profesor de la Universidad de las Américas Puebla, afirmó que a México le hace falta más poesía. Subrayó que, ante el avance de tecnologías automatizadas, la poesía se mantiene como un discurso reacio a la Inteligencia Artificial. Considera que este género es inimitable por las máquinas actuales y conserva una esencia humana única.

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Wolfson Reyes explicó que la lengua común se renueva y afina en el espacio poético. Para él, la poesía aloja el delirio y la locura creativa del lenguaje. Reflexionó sobre el papel del género lírico en el país y su valor formativo para la infancia y la juventud mexicana.

El especialista señaló que el lenguaje atraviesa diariamente todos los aspectos de la vida cotidiana. Por ello, considera que la lírica representa un lugar único donde el habla se revitaliza. Esta renovación constante permite que los lectores se conecten profundamente con su identidad cultural.

Homenaje a autores de los años setenta

El Festival de Poesía 2026 conmemorará las obras fundamentales de Jaime Reyes Ricardo Castillo. También rendirá un merecido homenaje al poeta José Carlos Becerra, cuya vida concluyó trágicamente a temprana edad. El programa incluirá mesas de diálogo y la presentación de dos libros inéditos de su autoría.

El eje central de esta edición gira en torno a la poesía mexicana de los años setenta. Específicamente, se celebra el quincuagésimo aniversario de la publicación de dos libros clave de 1976. Estos títulos son El pobrecito señor X, de Ricardo Castillo, e Isla de raíz amarga, insomne raíz, de Jaime Reyes.

Aunque en su momento fueron obras de autores muy jóvenes, han cobrado mayor vigencia con el paso del tiempo. Wolfson Reyes destacó que estas obras siguen siendo plenamente legibles y relevantes para las generaciones nacidas en los años dos mil.

Actividades y descentralización cultural

El programa del festival contempla diversas actividades distribuidas en tres días. Las sesiones se realizarán en el Auditorio Julio Penagos de la UDLAP, en San Andrés Cholula, y en la Capilla del Arte, en el Centro Histórico poblano. Se espera reunir a múltiples generaciones de escritores y especialistas.

Las actividades programadas incluyen mesas redondas, maratones de lectura y talleres infantiles. Además, se presentarán libros inéditos para analizar la vigencia de la poesía mexicana contemporánea. El objetivo es fomentar un diálogo entre figuras consagradas de la época y poetas nacidos décadas después.

Sobre la descentralización de la vida cultural, se explicó que la segunda edición se traslada a Puebla. Esta decisión responde a la intención del Seminario de Cultura Mexicana de sacar las actividades de la Ciudad de México. La meta es descentralizar la oferta cultural del país y llevar el arte a otras regiones.

Importancia de la lectura y la memoria lingüística

Gabriel Wolfson Reyes enfatizó la necesidad de estimular la lírica contemporánea en la educación básica y media superior. Suggestió que los padres y maestros deben promover la lectura incluso si los estudiantes no muestran vocación literaria. Este enfoque busca un valor formativo integral y profundamente humano para los jóvenes.

Para el experto, encontrar la poesía adecuada es una experiencia deliciosa y placentera. Privarse de leerla equivaldría a perderse disfrutar cosas deliciosas en la vida. La poesía también resguarda la memoria de la lengua de manera viva, rica y musical.

Wolfson Reyes recordó que la primera edición de El pobrecito señor X fue un folleto modesto publicado en Guadalajara. Fue promovido por David Huerta, lo que le dio gran proyección y reedición. A diferencia de otros libros famosos de esa época, las obras de Castillo y Reyes mantienen su relevancia.

El reportero detalló que el equipo del evento fue diseñado por Hernán Bravo Varela, Fernando Hernández y el propio Wolfson Reyes. Esta colaboración interinstitucional refuerza la calidad académica y artística del festival. La iniciativa busca mantener viva la relación con la lengua a través de lectores activos.