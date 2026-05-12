Festival en la Plaza de la Constitución para el Mundial 2026

La semana pasada, se emitió un acuerdo por el que se dieron a conocer los lineamientos del desarrollo del FIFA Fan Fest del Zócalo capitalino, así como en los demás festivales deportivos en las 16 alcaldías. Entre las medidas, es que las rutas de acceso y egreso deberán estar libres de obstáculos físicos o puestos fijos por lo menos hasta la primera calle transversal.

El festival se celebrará desde el 11 de junio y hasta el 19 de julio para disfrutar de los partidos. La instalación de la base metálica para el festival se llevará a cabo frente a los edificios sede del Gobierno de la Ciudad de México.

Análisis de incendio tras explosión en la refinería de Pemex en Salina Cruz; identificación de tres mexicanos entre los migrantes muertos en tren de Texas; encuesta en Guerrero; preferencias de Morena; coordinación en miras a la inauguración del Mundial 2026 para el FIFA Fan Fest





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