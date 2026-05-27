Festivales como el ALT* abren espacio a historias de la comunidad

Ana Bárcenas, directora de En el camino a Leo, lamenta los escasos apoyos para exhibir cintas alusivas a la comunidad LGBT+ en el cine comercial. De acuerdo con datos extraídos del Anuario Estadístico de Cine Mexicano, se han realizado 83 películas entre ficción y documentales alusivas a la comunidad, lo que representa apenas el 4.33% de la producción total en el mismo periodo.

Festivales como el ALT* abren lugar a historias de la comunidad. La directora Ana Bárcenas lamenta los escasos apoyos para exhibirlasCon apenas el 1% de la representación en el cine que se exhibe en el país, cineastas han creado festivales como el ALT para abrir espacios a historias de la comunidad LGBT+ .

En el certamen, que comienza mañana en la Ciudad de México, un puñado de cintas alusivas a la comunidad serán exhibidas, en tanto que a nivel comercial, será En el camino, de David Pablos, la apuesta más grande en el mes del Orgullo. De 2017 a 2025, de acuerdo con datos extraídos del Anuario Estadístico de Cine Mexicano editado por el Imcine, se han realizado 83 películas entre ficción y documentales alusivas a la comunidad, lo que representa apenas el 4.33% de la producción total (mil 915 cintas) en el mismo periodo.

En Soy Mario, un hombre trans de 40 años, que trabaja como taxista, ve cómo su vida y sus planes cambian radicalmente gracias a un embarazo. Foto: Mandarina Cine La cifra palidece más cuando se habla de su llegada a cines comerciales: un estudio realizado por EL UNIVERSAL arroja que apenas han llegado a esa meta una decena de producciones, lo que significa el 1% con relación a los lanzamientos totales (809).

‘Siempre se puede producir más’, dice Souleyman Messalti, fundador del ALT*, Festival de Cine Documental LGBT+. En el certamen se verán En camino a Leo, de Ana Bárcenas, donde la propia realizadora cuenta la transición de su hija, cuando esta le dice a los 17 años que quiere quitarse lo senos, así como Cassandro, el exótico. Cassandro, el exótico narra la historia del luchador profesional Saúl Armendáriz, quien con maquillaje en el ring derribó estructuras machistas.

Foto: ATL Festival La realizadora cree que la poca producción es multifactorial, desde tabú entre productores, hasta inversionistas que no desean verse en esos proyectos.

‘Son pocos los apoyos (gubernamentales) y si te toca el infortunio de que a alguna persona que aprueba esto no le gusta el tema LGBT y no lo dice abiertamente porque se ve mal, pues.... y luego está el problema de la distribución que le toca a todo el cine mexicano’, considera. Bárcenas Torres está convencida de la importancia de este cine para el público, su filme ha estado en certámenes de Uruguay, Perú y México.

‘Este proceso (de transición) lo están pasando muchos mal y en silencio, presentar en forma digna lo que atraviesa una persona trans y su familia alimenta la discusión. M he encontrado con chiques que invitan a sus papás a la película para decirles que esperan los entiendan’, comenta. El 4 de junio arribará a salas En el camino, la nueva cinta de David Pablos, quien ya escudriñó la temática gay con El baile de los 41.

En esta nueva película, distribuida por Cinépolis, se mete al mundo áspero de los traileros para mostrar una relación entre dos hombres. Se estrenó en el festival de Morelia con escenas sexuales explicitas; pero llegará a cines en versión más ligera.

‘Es un tema tabú todavía, no sólo aquí en México; me sorprendió que hubo mucha reticencia para ponerla en EU (donde llegará a fines de año), también en varios países de Europa como en Francia, donde uno pensaría son más abiertos, pero no fue así. ‘Para México pensé que al final lo más importante es que la película llegue lo más lejos posible, que pueda ser vista y no deja ser la película que yo quiero.

Si (la de festivales) es clasificación D, esta sería C’, apunta Pablos





El_Universal_Mx / 🏆 7. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

LGBT+ Cinema Festival Cinema Documental Trans Cinema Comercial Cinema En México Cinema En EE.UU. Cinema En Europa

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

CDMX transmitirá gratis los partidos del Mundial 2026 en festivales futbolerosConfirma Jefa de Gobierno

Read more »

FGJ CDMX ofrece 500 mil pesos por localizar a Ana Ameli GarcíaSegún el testimonio de su padre, el último mensaje fue que se uniría a otro grupo de personas y mandó una fotografía en la cima del lugar

Read more »

El Papa y la IA, un podcast de Ana Paula OrdoricaUn podcast de Ana Paula Ordorica

Read more »

Partidos del Mundial 2026 gratis en la CDMX y las sedes de los festivales futboleros en las alcaldíasLa jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, aseguró que adquirió los derechos para poder transmitir públicamente los partidos del Mundial gratis en los distintos festivales futboleros.

Read more »