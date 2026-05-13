FGE Inicia Carpeta de Investigación en Universidad Latina de América (UNLA) de Morelia tras Amenazas en Sala de Clases

La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) inició una carpeta de investigación tras lo sucedido en la Universidad Latina de América (UNLA) de Morelia, luego de que un padre de familia se metiera a un salón de clases para amenazar a varios estudiantes. La fiscalía aseguró que, de manera preliminar, el incidente se habría registrado en las instalaciones de la UNLA en Morelia, donde el padre de un alumno habría ingresado a un salón de clase para realizar amenazas verbales en contra de estudiantes, generando la indignación de usuarios en redes sociales. La Fiscalía Regional de Morelia dio inicio a una Carpeta de Investigación por noticia criminal, por lo que de manera inmediata se dio inicio a las actuaciones correspondientes a efecto de esclarecer los hechos y determinar las circunstancias en que presuntamente ocurrieron.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán ( FGE ) inició una carpeta de investigación tras lo sucedido en la Universidad Latina de América (UNLA) de Morelia, luego de que un padre de familia se metiera a un salón de clases para amenazar a varios estudiantes.

La fiscalía aseguró que, de manera preliminar, el incidente se habría registrado en las instalaciones de la UNLA en Morelia, donde el padre de un alumno habría ingresado a un salón de clase para realizar amenazas verbales en contra de estudiantes, generando la indignación de usuarios en redes sociales. La Fiscalía Regional de Morelia dio inicio a una Carpeta de Investigación por noticia criminal, por lo que de manera inmediata se dio inicio a las actuaciones correspondientes a efecto de esclarecer los hechos y determinar las circunstancias en que presuntamente ocurrieron





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