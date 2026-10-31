FGJ CDMX vincula a proceso a 'El Dámaso' por extorsión al Cártel de Tláhuac

La FGJ de CDMX vinculó a proceso a Feliciano N alias El Dámaso por extorsión agravada al Cártel de Tláhuac. Conoce los detalles de la detención y las agresiones a comerciantes.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha emitido una segunda orden de vinculación a proceso contra Feliciano N, conocido públicamente como El Dámaso. Este individuo es identificado como uno de los presuntos líderes de la organización criminal conocida como el Cártel de Tláhuac. La resolución judicial confirma su participación en delitos graves que afectan la seguridad de los comerciantes en la zona sur de la capital y en el Estado de México.

La captura de este líder delictivo ocurrió el pasado 13 de octubre en un centro comercial ubicado en la alcaldía Tlalpan. Esta detención fue el resultado de varios meses de inteligencia realizada por la Policía de Investigación, la cual relacionó al detenido con extorsiones sistemáticas contra comerciantes en la zona. El proceso penal previo por narcomenudeo y cohecho se celebró el 20 de octubre, marcando el inicio de su encierro antes de esta nueva acusación.

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Durante la audiencia llevada a cabo el 29 de octubre, el Ministerio Público presentó las pruebas acumuladas durante la investigación. El juez de control determinó vincular a El Dámaso por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un comerciante en la alcaldía Tláhuac. Además, se ratificó la medida cautelar de prisión preventiva y se fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Modus operandi y agresiones documentadas

Las investigaciones revelan un patrón claro de abuso y violencia contra pequeños empresarios. Desde julio de 2023, Feliciano N acudía acompañado a un puesto de compraventa de llantas en la colonia Zapotitla. Allí exigía pagos por derecho de piso, ofreciendo supuesta protección contra robos y otros delitos. Las cantidades solicitadas oscilaban entre 500 y cinco mil pesos, una cifra que se repetía sistemáticamente.

Cuando el comerciante no podía cumplir con los pagos, era objeto de agresiones físicas y amenazas constantes. La escalada de violencia alcanzó su punto más crítico el 7 de agosto de 2026. En esa ocasión, El Dámaso regresó al puesto con otros hombres, uno de los cuales amenazó a la víctima con un arma de fuego y la golpeó en el rostro. Este acto brutal provocó que el comerciante decidiera dejar de operar su negocio por miedo a nuevas agresiones.

Las amenazas no cesaron tras el cierre del local. Durante septiembre y octubre, los agresores acudieron al domicilio de la víctima para exigir más dinero y despojarlo de diversas pertenencias personales. Fue tras la detención de Feliciano N que la víctima logró identificarlo como uno de los participantes clave en estas extorsiones. Este testimonio fue fundamental para reunir los datos de prueba necesarios para solicitar la orden de aprehensión.

Estructura y contexto del Cártel de Tláhuac

El Cártel de Tláhuac es una organización criminal con una presencia significativa en la capital del país, extendiendo sus operaciones hacia la zona sur y el Estado de México. Este grupo delictivo derivó de la fragmentación de los Beltrán Leyva y comenzó a consolidarse a partir de 2012. Su origen está estrechamente ligado a los vacíos de poder que surgieron en el crimen organizado local tras la desarticulación de facciones mayores.

El líder original, Jesús Pérez Luna, alias El Ojos, era originario de Tláhuac y fue abatido por la Marina a mediados de 2017. Tras su muerte, el mando del grupo recayó en sus familiares, incluyendo a su esposa e hijos, quienes también fueron detenidos. Otros miembros de su círculo cercano han asumido el liderazgo de la facción, manteniendo la operatividad del grupo pese a las constantes capturas de sus figuras principales.

Investigaciones pendientes y seguridad pública

La orden de aprehensión fue ejecutada el 25 de octubre por agentes de la PDI en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente. En ese momento, El Dámaso ya se encontraba en prisión preventiva debido a su vinculación a proceso por narcomenudeo y cohecho el 20 de octubre. Esta doble situación procesal refleja la gravedad de las acusaciones que enfrenta el imputado y la complejidad de su involucramiento en actividades delictivas múltiples.

La Fiscalía de la Ciudad de México mantiene abiertas las investigaciones para determinar si El Dámaso participó en otros hechos delictivos no yet revelados. Asimismo, se trabaja en identificar a más víctimas potenciales que hayan sufrido extorsiones por parte de este grupo. Estas acciones buscan garantizar la justicia para los afectados y fortalecer la seguridad en las comunidades impactadas por la presencia del Cártel de Tláhuac.